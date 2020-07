сегодня



SOUNDGARDEN отозвали иск к Вики Корнелл



По сообщению The Hollywood Reporter, оставшиеся участники SOUNDGARDEN отозвали иск против вдовы Криса Корнелла Вики.



После того, как адвокаты Вики Корнелл пригрозили Kim'у Thayil'у, Matt'у Cameron'у и Ben'у Shepherd'у санкциями по Правилу 11 за подачу «постыдных и объективно необоснованных» претензий, они сняли обвинения, связанные с "I Am The Highway: A Tribute To Chris Cornell".



«Когда мы пригрозили SOUNDGARDEN неоспоримыми фактами, что их претензии к Вики Корнелл и Благотворительному фонду Корнелла были унизительными и сфабрикованными, попросив суд наказать их за вопиющее поведение, они уступили и согласились отказаться от своих претензий, — заявил в четверг адвокат Корнелла Мартин Сингер в заявлении для The Hollywood Reporter. — Мы с нетерпением ждали, когда суд привлечёт SOUNDGARDEN и их адвокатов к ответственности за их оскорбительное поведение, но вместо этого они отказались от своих безосновательных претензий, так как знали, что проиграют ходатайство по Правилу 11, которое используется в суде для наказания и удержания сторон и их адвокатов от преследования объективно необоснованных претензий».



Положение, разрешающее SOUNDGARDEN подавать первую изменённую жалобу, гласит: «Единственной целью подачи Первых изменённых встречных исков является отклонение Девятой и Десятой причин действия и некоторых связанных с ними фактических обвинений, касающихся благотворительного концерта 16 января 2019 года: "I Am The Highway: A Tribute To Chris Cornell"».













+0 -0



просмотров: 259