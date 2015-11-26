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Soundgarden

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26 мар 2021 : 		 Нет данных, что SOUNDGARDEN что-то не выплатили вдове Криса Корнелла

24 фев 2021 : 		 Участники SOUNDGARDEN ответили на иск вдовы Криса Корнелла

21 фев 2021 : 		 Вики Корнелл вновь подала иск против SOUNDGARDEN

1 фев 2021 : 		 BRASS AGAINST исполняют SOUNDGARDEN

15 дек 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла обещает выпустить не издававшийся материал SOUNDGARDEN

29 сен 2020 : 		 BRANDI CARLILE записалась с SOUNDGARDEN

22 июл 2020 : 		 SOUNDGARDEN отозвали иск к Вики Корнелл

3 июн 2020 : 		 SOUNDGARDEN перезапишут две песни в память о Крисе Корнелле

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19 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и барабанщик SOUNDGARDEN в карантинном видео

14 май 2020 : 		 Почему KIM THAYIL не записал сольник?

9 май 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN

9 май 2020 : 		 Участники SOUNDGARDEN против вдовы Корнелла

17 апр 2020 : 		 Барабанщик PEARL JAM и SOUNDGARDEN выпустил новый сингл

7 фев 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла разочарована решением музыкантов SOUNDGARDEN

7 фев 2020 : 		 Участники SOUNDGARDEN против вдовы Корнелла

20 янв 2020 : 		 Концертное видео SOUNDGARDEN 2013 года

14 ноя 2019 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN: «Выпуск диска с вокалом Криса Корнелла возможен»

21 окт 2019 : 		 SOUNDGARDEN и JUDAS PRIEST среди лидеров в голосовании поклонников на включение в ЗСРнР

17 окт 2019 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN о номинации в Зал Славы Рок-н-Ролла

27 сен 2019 : 		 Вышла новая книга о SOUNDGARDEN

5 апр 2019 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN выбрал любимые альбомы из гранжа

21 апр 2018 : 		 Участники SOUNDGARDEN впервые после смерти Криса Корнелла выступят вместе на фестивале

6 окт 2017 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN: «Мы по-прежнему скорбим»

27 май 2017 : 		 Хор исполняет песню SOUNDGARDEN

25 май 2017 : 		 Звукорежиссёр SOUNDGARDEN: «Крис был обдолбан»
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Нет данных, что SOUNDGARDEN что-то не выплатили вдове Криса Корнелла



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По сообщению Billboard, федеральный судья штата Вашингтон рекомендовал суду отклонить два из шести исков против оставшихся в живых членов SOUNDGARDEN, поданных Вики Корнелл, вдовой певца SOUNDGARDEN Криса Корнелла.

Окружной судья США Мишель Питерсон заявила, что нет никаких доказательств того, что группа неправомерно утаивала "сотни тысяч долларов" гонораров Криса Корнелла или что менеджер группы нарушил свой долг заботиться о ее интересах.

Окончательное решение по этому вопросу теперь будет принято председательствующим судьей дела Робертом С. Ласником.

Judge: No Evidence SOUNDGARDEN Is Withholding Royalties From CHRIS CORNELL's Widow



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Red One


26 мар 2021, 19:08		Доказательств нет, вам придётся просто поверить (с) Песков


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