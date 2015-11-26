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Нет данных, что SOUNDGARDEN что-то не выплатили вдове Криса Корнелла



По сообщению Billboard, федеральный судья штата Вашингтон рекомендовал суду отклонить два из шести исков против оставшихся в живых членов SOUNDGARDEN, поданных Вики Корнелл, вдовой певца SOUNDGARDEN Криса Корнелла.



Окружной судья США Мишель Питерсон заявила, что нет никаких доказательств того, что группа неправомерно утаивала "сотни тысяч долларов" гонораров Криса Корнелла или что менеджер группы нарушил свой долг заботиться о ее интересах.



Окончательное решение по этому вопросу теперь будет принято председательствующим судьей дела Робертом С. Ласником.







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