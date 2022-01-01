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KIM THAYIL: «Мы еще сыграем песни SOUNDGARDEN»



KIM THAYIL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, есть ли шансы на то, что все живущие музыканты SOUNDGARDEN соберутся для выступлений:



«Я полагаю, что вполне вероятно, что Matt, Ben и я будем играть вместе. Я знаю, что песни, которые мы любим, которые мы десятилетиями исполняли с SOUNDGARDEN, то если и снова их играть, то лучше всего это делать нам втроем, по крайней мере это будет максимально близкое к тому, что уже было. И я могу сказать, что почти уверен в том, что мы захотим повторить это и сделаем что-то в будущем. И я думаю, что мы втроем заинтересованы в том, чтобы не просто играть то, что было, но и сделать что-то новое. Нам определенно нравится работать вместе!»













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