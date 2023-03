22 мар 2023



Гитарист SOUNDGARDEN исполнил хиты LED ZEPPELIN и SOUNDGARDEN



Kim Thayil исполнил композиции LED ZEPPELIN "Communication Breakdown" и SOUNDGARDEN "Let Me Drown" в рамках Rock 'N' Roll Fantasy Camp, проходившего 19 марта в Whisky A Go Go, West Hollywood, California.







