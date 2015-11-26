Гитарист SOUNDGARDEN выбрал любимые альбомы из гранжа
Гитарист SOUNDGARDEN Kim Thayil в недавнем разговоре с Roling Stone выбрал свои любимые пластинки из эпохи гранжа, одними из представителей которого является и сам SOUNDGADEN. Относительно самого термина Kim сказал:
«Я думаю, что в течение ряда лет большинство групп Сиэтла избегали термина "гранж". Трудно припомнить, что можно считать гранжем, а что металлом, попом или панком. Я думаю, что простой способ дать этому определение — это выделить область вокруг Сиэтла определённого сообщества и жанра и задать временные рамки с середины 1980-х до середины 1990-х».
The Dark Moon
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