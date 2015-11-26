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Soundgarden

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Гитарист SOUNDGARDEN выбрал любимые альбомы из гранжа



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Гитарист SOUNDGARDEN Kim Thayil в недавнем разговоре с Roling Stone выбрал свои любимые пластинки из эпохи гранжа, одними из представителей которого является и сам SOUNDGADEN. Относительно самого термина Kim сказал:

«Я думаю, что в течение ряда лет большинство групп Сиэтла избегали термина "гранж". Трудно припомнить, что можно считать гранжем, а что металлом, попом или панком. Я думаю, что простой способ дать этому определение — это выделить область вокруг Сиэтла определённого сообщества и жанра и задать временные рамки с середины 1980-х до середины 1990-х».

Список любимых альбомов:

• NIRVANA - "Bleach" (1989)

• GREEN RIVER - "Dry As A Bone" (1987)

• MELVINS - "Gluey Porch Treatments" (1987)

• U-MEN - "U-Men" EP (1984)

• MALFUNKSHUN - various tracks

• SKIN YARD - "Hallowed Ground" (1988)

• MUDHONEY - "Superfuzz Bigmuff" (1988)

• TAD - "God's Balls" (1989)

• SCREAMING TREES - "Clairvoyance" (1986)

• ALICE IN CHAINS - "Facelift" (1990)

• PEARL JAM - "Ten" (1991)



SOUNDGARDEN Guitarist Picks His Favorite Grunge Albums



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

The Dark Moon


5 апр 2019, 16:44		Хорошая такая подборочка. Правильно группы делали, что избегали подобного клише, поскольку "гранж" - это больше географический термин, чем музыкальный. Сравните звучание каждой группы из "великой четвёрки гранжа", и всё встанет на свои места. Подобная история приключилась с русским роком.


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