Гитарист SOUNDGARDEN выбрал любимые альбомы из гранжа



Гитарист SOUNDGARDEN Kim Thayil в недавнем разговоре с Roling Stone выбрал свои любимые пластинки из эпохи гранжа, одними из представителей которого является и сам SOUNDGADEN. Относительно самого термина Kim сказал:



«Я думаю, что в течение ряда лет большинство групп Сиэтла избегали термина "гранж". Трудно припомнить, что можно считать гранжем, а что металлом, попом или панком. Я думаю, что простой способ дать этому определение — это выделить область вокруг Сиэтла определённого сообщества и жанра и задать временные рамки с середины 1980-х до середины 1990-х».



Список любимых альбомов:



• NIRVANA - "Bleach" (1989)



• GREEN RIVER - "Dry As A Bone" (1987)



• MELVINS - "Gluey Porch Treatments" (1987)



• U-MEN - "U-Men" EP (1984)



• MALFUNKSHUN - various tracks



• SKIN YARD - "Hallowed Ground" (1988)



• MUDHONEY - "Superfuzz Bigmuff" (1988)



• TAD - "God's Balls" (1989)



• SCREAMING TREES - "Clairvoyance" (1986)



• ALICE IN CHAINS - "Facelift" (1990)



• PEARL JAM - "Ten" (1991)











