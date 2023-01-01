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Фигурки SOUNDGARDEN выйдут летом



Funko сообщили о том, что начиная с июля будут доступны фигурки SOUNDGARDEN Badmotorfinger:



1x Chris Cornell Pop! Vinyl Figure

1x Kim Thayil Pop! Vinyl Figure

1x Ben Shepherd Pop! Vinyl Figure

1x Matt Cameron Pop! Vinyl Figure



Детали на Funko.







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