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Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания
76
PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER
43
Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику
26
Новое видео OVERKILL
25
Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA
24
Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес...
16
Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы
15
Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ......
13
Новое видео METALLICA
12
DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT
12
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Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания
76
PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER
43
Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику
26
Новое видео OVERKILL
25
Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA
24
все новости группы
Soundgarden
США
Alternative Rock
Grunge Rock
http://www.soundgardenworld.com
Myspace:
http://www.myspace.com/soundedenmusic
Facebook:
https://www.facebook.com/Soundgarden
21 апр 2023
:
Фигурки SOUNDGARDEN выйдут летом
18 апр 2023
:
SOUNDGARDEN и Vicky Cornell достигли соглашения
22 мар 2023
:
Гитарист SOUNDGARDEN исполнил хиты LED ZEPPELIN и SOUNDGARDEN
25 апр 2022
:
SOUNDGARDEN получили шестую платину
12 мар 2022
:
KIM THAYIL: «Мы еще сыграем песни SOUNDGARDEN»
17 авг 2021
:
SOUNDGARDEN выступили с BRANDI CARLILE
6 апр 2021
:
Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN — 2
26 мар 2021
:
Нет данных, что SOUNDGARDEN что-то не выплатили вдове Криса Корнелла
24 фев 2021
:
Участники SOUNDGARDEN ответили на иск вдовы Криса Корнелла
21 фев 2021
:
Вики Корнелл вновь подала иск против SOUNDGARDEN
1 фев 2021
:
BRASS AGAINST исполняют SOUNDGARDEN
15 дек 2020
:
Вдова Криса Корнелла обещает выпустить не издававшийся материал SOUNDGARDEN
29 сен 2020
:
BRANDI CARLILE записалась с SOUNDGARDEN
22 июл 2020
:
SOUNDGARDEN отозвали иск к Вики Корнелл
3 июн 2020
:
SOUNDGARDEN перезапишут две песни в память о Крисе Корнелле
25 май 2020
:
Мог бы RICHIE KOTZEN поехать в тур с SOUNDGARDEN?
19 май 2020
:
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и барабанщик SOUNDGARDEN в карантинном видео
14 май 2020
:
Почему KIM THAYIL не записал сольник?
9 май 2020
:
Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN
9 май 2020
:
Участники SOUNDGARDEN против вдовы Корнелла
17 апр 2020
:
Барабанщик PEARL JAM и SOUNDGARDEN выпустил новый сингл
7 фев 2020
:
Вдова Криса Корнелла разочарована решением музыкантов SOUNDGARDEN
7 фев 2020
:
Участники SOUNDGARDEN против вдовы Корнелла
20 янв 2020
:
Концертное видео SOUNDGARDEN 2013 года
14 ноя 2019
:
Гитарист SOUNDGARDEN: «Выпуск диска с вокалом Криса Корнелла возможен»
21 окт 2019
:
SOUNDGARDEN и JUDAS PRIEST среди лидеров в голосовании поклонников на включение в ЗСРнР
17 окт 2019
:
Гитарист SOUNDGARDEN о номинации в Зал Славы Рок-н-Ролла
27 сен 2019
:
Вышла новая книга о SOUNDGARDEN
5 апр 2019
:
Гитарист SOUNDGARDEN выбрал любимые альбомы из гранжа
21 апр 2018
:
Участники SOUNDGARDEN впервые после смерти Криса Корнелла выступят вместе на фестивале
6 окт 2017
:
Барабанщик SOUNDGARDEN: «Мы по-прежнему скорбим»
27 май 2017
:
Хор исполняет песню SOUNDGARDEN
25 май 2017
:
Звукорежиссёр SOUNDGARDEN: «Крис был обдолбан»
19 май 2017
:
Видео с последнего шоу Криса Корнелла и SOUNDGARDEN
18 май 2017
:
Фронтмен SOUNDGARDEN покончил с собой?
15 май 2017
:
SOUNDGARDEN готовы к записи
17 апр 2017
:
Следующий альбом SOUNDGARDEN "наполовину написан"
16 апр 2017
:
SOUNDGARDEN продолжают работу над новым альбомом
17 фев 2017
:
Новая версия от SOUNDGARDEN
19 янв 2017
:
Переиздание SOUNDGARDEN выйдет весной
12 дек 2016
:
Рассказ об издании альбома SOUNDGARDEN
9 дек 2016
:
CHRIS CORNELL на 100% сконцентрирован на альбоме SOUNDGARDEN
18 ноя 2016
:
SOUNDGARDEN хотят выпустить альбом в конце 2017
17 окт 2016
:
SOUNDGARDEN выпускают мороженое
7 окт 2016
:
Юбилейное издание SOUNDGARDEN выйдет осенью
29 сен 2016
:
У SOUNDGARDEN есть с десяток демо
16 июл 2016
:
У SOUNDGARDEN уже есть шесть песен
7 июл 2016
:
Винилы SOUNDGARDEN выйдут летом
7 июл 2016
:
Научно-исследовательское судно назвали в честь SOUNDGARDEN
28 июн 2016
:
Вокалист SOUNDGARDEN: «Мы где-то в середине»
3 мар 2016
:
SOUNDGARDEN «комфортно»
19 янв 2016
:
SOUNDGARDEN вернулись в студию
18 сен 2015
:
В сочинении нового альбома у SOUNDGARDEN наметился «серьёзный прогресс»
3 сен 2015
:
SOUNDGARDEN в студии
13 мар 2015
:
Сборник раритетов SOUNDGARDEN выйдет на виниле
3 мар 2015
:
Гитарист SOUNDGARDEN о сравнениях с LED ZEPPELIN
27 фев 2015
:
SOUNDGARDEN исполнили “Birth Ritual”
24 фев 2015
:
SOUNDGARDEN: новый альбом в 2016-м
15 фев 2015
:
Гитарист SOUNDGARDEN: "PEARL JAM были единственной группой из Сиэтла, не утащившей ни одной из наших находок"
26 ноя 2014
:
Новое видео SOUNDGARDEN
23 ноя 2014
:
Новый трек SOUNDGARDEN
21 ноя 2014
:
SOUNDGARDEN перевыпустят дебютный альбом
11 ноя 2014
:
Новый трек SOUNDGARDEN
8 ноя 2014
:
Кавер-версия SLY & THE FAMILY STONE от SOUNDGARDEN
28 окт 2014
:
Сборник SOUNDGARDEN выйдет в ноябре
28 окт 2014
:
Новая песня SOUNDGARDEN
24 авг 2014
:
Видео с выступления SOUNDGARDEN
13 авг 2014
:
Колыбельные от SOUNDGARDEN
17 июл 2014
:
Видео с выступления SOUNDGARDEN
25 июн 2014
:
Видео с выступления SOUNDGARDEN
12 июн 2014
:
Музыканты SOUNDGARDEN, OFF!, Ex-QUEENS OF THE STONE AGE в новой группе
12 июн 2014
:
Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к SOUNDGARDEN
7 июн 2014
:
SOUNDGARDEN планируют еще одно делюкс-издание
5 июн 2014
:
SOUNDGARDEN в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"
3 июн 2014
:
Альбом SOUNDGARDEN станет первой рок-записью, которая выйдет в формате 11.1 DTS Headphone:X
28 май 2014
:
CHRIS CORNELL уже начал сочинять материал для нового альбома SOUNDGARDEN
2 май 2014
:
Фрагмент выступления SOUNDGARDEN в 'Guitar Center Sessions'
22 апр 2014
:
Фрагмент выступления SOUNDGARDEN в 'Guitar Center Sessions'
17 апр 2014
:
Демо от SOUNDGARDEN
30 мар 2014
:
SOUNDGARDEN отыграли первый концерт с Matt'ом Chamberlain'ом
15 мар 2014
:
SOUNDGARDEN целиком исполнили 'Superunknown'
25 фев 2014
:
"Superunknown" SOUNDGARDEN выйдет с бонусами
29 ноя 2013
:
SOUNDGARDEN продолжают работу над сборником раритетов
19 ноя 2013
:
Переиздание первого релиза SOUNDGARDEN доступно для прослушивание
15 ноя 2013
:
SOUNDGARDEN поедут в тур без MATT CAMERON
4 окт 2013
:
SOUNDGARDEN переиздадут первый релиз на SUB POP
15 сен 2013
:
Видео басиста SOUNDGARDEN
5 сен 2013
:
Новое видео SOUNDGARDEN
24 июл 2013
:
SOUNDGARDEN берут паузу в гастролях
18 июл 2013
:
Концертное видео SOUNDGARDEN
17 июл 2013
:
Новая песня басиста SOUNDGARDEN
10 июл 2013
:
Концертное видео SOUNDGARDEN
26 июн 2013
:
Басист SOUNDGARDEN выпустит сольную работу в августе
19 июн 2013
:
Премьера "Live From The Artist's Den" SOUNDGARDEN состоится в июле
28 май 2013
:
Видео с выступления SOUNDGARDEN
22 май 2013
:
Акустика от SOUNDGARDEN
26 апр 2013
:
Акустика от SOUNDGARDEN
17 апр 2013
:
Музыканты SOUNDGARDEN приняли участие в акустическом выступлении
3 апр 2013
:
SOUNDGARDEN заключили соглашение с BMG CHRYSALIS U.S.
22 мар 2013
:
Фрагмент 'Live From The Artists Den' SOUNDGARDEN
15 мар 2013
:
Демо-записи SOUNDGARDEN выйдут на виниле
29 янв 2013
:
Новое видео SOUNDGARDEN
22 янв 2013
:
CHRIS CORNELL: "У SOUNDGARDEN есть будущее"
22 янв 2013
:
SOUNDGARDEN об обвинениях в том, что их реюнион только ради денег
8 янв 2013
:
SOUNDGARDEN выступили в ELECTRIC LADY STUDIOS
25 дек 2012
:
Подарок от SOUNDGARDEN
19 дек 2012
:
DAVE GROHL снял новое видео SOUNDGARDEN
28 ноя 2012
:
SOUNDGARDEN в "Jimmy Kimmel Live!"
15 ноя 2012
:
Видео с выступления SOUNDGARDEN
14 ноя 2012
:
Кроссовки от SOUNDGARDEN
14 ноя 2012
:
SOUNDGARDEN в 'Late Show With David Letterman'
10 ноя 2012
:
Новое видео SOUNDGARDEN
8 ноя 2012
:
SOUNDGARDEN в 'Later... With Jools Holland'
6 ноя 2012
:
Новый альбом SOUNDGARDEN доступен для прослушивания
1 ноя 2012
:
Варианты делюкс-изданий нового альбома SOUNDGARDEN
1 ноя 2012
:
Видео с текстом от SOUNDGARDEN
30 окт 2012
:
В версию Best Buy нового альбома SOUNDGARDEN войдет 5 бонус-треков
17 окт 2012
:
Делюкс-издание нового альбома SOUNDGARDEN будет с бонус-треками
28 сен 2012
:
Новая песня SOUNDGARDEN
18 сен 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома SOUNDGARDEN
17 сен 2012
:
Трейлер нового альбома SOUNDGARDEN
13 сен 2012
:
Новый сингл SOUNDGARDEN выйдет на следующей неделе
12 сен 2012
:
SOUNDGARDEN собираются подписать контракт с UNIVERSAL MUSIC GROUP
22 авг 2012
:
Название нового альбома SOUNDGARDEN
16 авг 2012
:
Новый альбом SOUNDGARDEN выйдет в ноябре
14 июн 2012
:
KIM THAYIL сказал, что новый альбом SOUNDGARDEN проходит мастеринг
11 июн 2012
:
Видео с выступления SOUNDGARDEN
3 июн 2012
:
Видео полного концерта SOUNDGARDEN с Rock Am Ring
7 май 2012
:
Специальное выступление SOUNDGARDEN на KROQ Weenie Roast Y Fiesta
4 май 2012
:
Новое видео SOUNDGARDEN
24 апр 2012
:
Бокс-сет SOUNDGARDEN выйдет в мае
20 апр 2012
:
Видео с записи нового трека SOUNDGARDEN
5 апр 2012
:
Новая песня SOUNDGARDEN
27 мар 2012
:
Фрагмент нового трека SOUNDGARDEN
6 ноя 2011
:
Новый альбом SOUNDGARDEN почти завершен
31 окт 2011
:
Гитарист DOWN присоединился на сцене к SOUNDGARDEN
9 окт 2011
:
Новый альбом SOUNDGARDEN "не является возвратом к прошлому"
15 сен 2011
:
CHRIS CORNELL: «Новый материал SOUNDGARDEN отличается от всего, что мы когда-либо делали»
3 авг 2011
:
Новый альбом SOUNDGARDEN выйдет в начале 2012-го
4 июл 2011
:
SOUNDGARDEN открыли тур
21 июн 2011
:
Гитарист SOUNDGARDEN о новом альбоме: «Атмосфера новых песен очень тяжёлая»
17 июн 2011
:
Видео с выступления SOUNDGARDEN
25 мар 2011
:
SOUNDGARDEN работают над разнообразным альбомом
18 мар 2011
:
Концертный альбом SOUNDGARDEN доступен для прослушивания
2 мар 2011
:
SOUNDGARDEN отправятся в студию 'на неделе'
16 фев 2011
:
SOUNDGARDEN готовятся к записи
10 ноя 2010
:
SOUNDGARDEN исполнили две песни на TBS
31 окт 2010
:
SOUNDGARDEN выпустят 7" сингл
14 окт 2010
:
Новое видео SOUNDGARDEN
3 окт 2010
:
Детали лимитированного издания SOUNDGARDEN
28 сен 2010
:
SOUNDGARDEN отыграли 'секретный' концерт
21 авг 2010
:
SOUNDGARDEN: возвращение богов гранжа после 13-летнего молчания
19 авг 2010
:
Новая песня SOUNDGARDEN
7 авг 2010
:
Видео с выступления SOUNDGARDEN
4 авг 2010
:
SOUNDGARDEN выпускают ретроспективный сборник
1 май 2010
:
Концертное видео SOUNDGARDEN
18 апр 2010
:
SOUNDGARDEN выступили в Сиэттле
6 апр 2010
:
SOUNDGARDEN станут хэдлайнерами фестиваля LOLLAPALOOZA
12 янв 2010
:
А будет ли реюнион SOUNDGARDEN?
4 янв 2010
:
SOUNDGARDEN вновь в строю
13 июл 2009
:
SOUNDGARDEN: коллекция би-сайдов и бокс-сет могут увидеть мир
сегодня
Фигурки SOUNDGARDEN выйдут летом
Funko сообщили о том, что начиная с июля будут доступны фигурки SOUNDGARDEN Badmotorfinger:
1x Chris Cornell Pop! Vinyl Figure
1x Kim Thayil Pop! Vinyl Figure
1x Ben Shepherd Pop! Vinyl Figure
1x Matt Cameron Pop! Vinyl Figure
Детали на
Funko
.
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Сообщений нет