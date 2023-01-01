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SOUNDGARDEN и Vicky Cornell достигли соглашения



SOUNDGARDEN и Vicky Cornell синхронно опубликовали следующее заявление:



«SOUNDGARDEN и Vicky Cornell, выступающая от имени семьи Криса Корнелла, рады сообщить, что достигли полюбовного внесудебного соглашения. Примирение знаменует собой новое партнёрство между двумя сторонами, которое позволит поклонникам SOUNDGARDEN по всему миру услышать финальные песни, над которыми работали группа и Крис. Обе стороны объединились и идут вместе, чтобы продвигать, чтить и развивать невероятное наследие SOUNDGARDEN, а также неизгладимый вклад Криса в историю музыки как одного из величайших авторов песен и вокалистов всех времён».





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