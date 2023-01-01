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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 73
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 41
*Новое видео OVERKILL 24
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 20
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Soundgarden

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18 апр 2023 : 		 SOUNDGARDEN и Vicky Cornell достигли соглашения

22 мар 2023 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN исполнил хиты LED ZEPPELIN и SOUNDGARDEN

25 апр 2022 : 		 SOUNDGARDEN получили шестую платину

12 мар 2022 : 		 KIM THAYIL: «Мы еще сыграем песни SOUNDGARDEN»

17 авг 2021 : 		 SOUNDGARDEN выступили с BRANDI CARLILE

6 апр 2021 : 		 Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN — 2

26 мар 2021 : 		 Нет данных, что SOUNDGARDEN что-то не выплатили вдове Криса Корнелла

24 фев 2021 : 		 Участники SOUNDGARDEN ответили на иск вдовы Криса Корнелла

21 фев 2021 : 		 Вики Корнелл вновь подала иск против SOUNDGARDEN

1 фев 2021 : 		 BRASS AGAINST исполняют SOUNDGARDEN

15 дек 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла обещает выпустить не издававшийся материал SOUNDGARDEN

29 сен 2020 : 		 BRANDI CARLILE записалась с SOUNDGARDEN

22 июл 2020 : 		 SOUNDGARDEN отозвали иск к Вики Корнелл

3 июн 2020 : 		 SOUNDGARDEN перезапишут две песни в память о Крисе Корнелле

25 май 2020 : 		 Мог бы RICHIE KOTZEN поехать в тур с SOUNDGARDEN?

19 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и барабанщик SOUNDGARDEN в карантинном видео

14 май 2020 : 		 Почему KIM THAYIL не записал сольник?

9 май 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN

9 май 2020 : 		 Участники SOUNDGARDEN против вдовы Корнелла

17 апр 2020 : 		 Барабанщик PEARL JAM и SOUNDGARDEN выпустил новый сингл

7 фев 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла разочарована решением музыкантов SOUNDGARDEN

7 фев 2020 : 		 Участники SOUNDGARDEN против вдовы Корнелла

20 янв 2020 : 		 Концертное видео SOUNDGARDEN 2013 года

14 ноя 2019 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN: «Выпуск диска с вокалом Криса Корнелла возможен»

21 окт 2019 : 		 SOUNDGARDEN и JUDAS PRIEST среди лидеров в голосовании поклонников на включение в ЗСРнР

17 окт 2019 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN о номинации в Зал Славы Рок-н-Ролла
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SOUNDGARDEN и Vicky Cornell достигли соглашения



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SOUNDGARDEN и Vicky Cornell синхронно опубликовали следующее заявление:

«SOUNDGARDEN и Vicky Cornell, выступающая от имени семьи Криса Корнелла, рады сообщить, что достигли полюбовного внесудебного соглашения. Примирение знаменует собой новое партнёрство между двумя сторонами, которое позволит поклонникам SOUNDGARDEN по всему миру услышать финальные песни, над которыми работали группа и Крис. Обе стороны объединились и идут вместе, чтобы продвигать, чтить и развивать невероятное наследие SOUNDGARDEN, а также неизгладимый вклад Криса в историю музыки как одного из величайших авторов песен и вокалистов всех времён».




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