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Soundgarden

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24 фев 2021 : 		 Участники SOUNDGARDEN ответили на иск вдовы Криса Корнелла

21 фев 2021 : 		 Вики Корнелл вновь подала иск против SOUNDGARDEN

1 фев 2021 : 		 BRASS AGAINST исполняют SOUNDGARDEN

15 дек 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла обещает выпустить не издававшийся материал SOUNDGARDEN

29 сен 2020 : 		 BRANDI CARLILE записалась с SOUNDGARDEN

22 июл 2020 : 		 SOUNDGARDEN отозвали иск к Вики Корнелл

3 июн 2020 : 		 SOUNDGARDEN перезапишут две песни в память о Крисе Корнелле

25 май 2020 : 		 Мог бы RICHIE KOTZEN поехать в тур с SOUNDGARDEN?

19 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и барабанщик SOUNDGARDEN в карантинном видео

14 май 2020 : 		 Почему KIM THAYIL не записал сольник?

9 май 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN

9 май 2020 : 		 Участники SOUNDGARDEN против вдовы Корнелла

17 апр 2020 : 		 Барабанщик PEARL JAM и SOUNDGARDEN выпустил новый сингл

7 фев 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла разочарована решением музыкантов SOUNDGARDEN

7 фев 2020 : 		 Участники SOUNDGARDEN против вдовы Корнелла

20 янв 2020 : 		 Концертное видео SOUNDGARDEN 2013 года

14 ноя 2019 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN: «Выпуск диска с вокалом Криса Корнелла возможен»

21 окт 2019 : 		 SOUNDGARDEN и JUDAS PRIEST среди лидеров в голосовании поклонников на включение в ЗСРнР

17 окт 2019 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN о номинации в Зал Славы Рок-н-Ролла

27 сен 2019 : 		 Вышла новая книга о SOUNDGARDEN

5 апр 2019 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN выбрал любимые альбомы из гранжа

21 апр 2018 : 		 Участники SOUNDGARDEN впервые после смерти Криса Корнелла выступят вместе на фестивале

6 окт 2017 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN: «Мы по-прежнему скорбим»

27 май 2017 : 		 Хор исполняет песню SOUNDGARDEN

25 май 2017 : 		 Звукорежиссёр SOUNDGARDEN: «Крис был обдолбан»

19 май 2017 : 		 Видео с последнего шоу Криса Корнелла и SOUNDGARDEN
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|||| сегодня

Участники SOUNDGARDEN ответили на иск вдовы Криса Корнелла



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Участники SOUNDGARDEN Thayil, Shepherd и Cameron ответили на недавний иск вдовы Криса Корнелла:

«Предложение о выкупе, которое требовалось со стороны Estate, было совершенно неверно охарактеризовано, и мы уверены, что ясность выйдет наружу в суде.

Все предложения о выкупе наших интересов были отклонены и не были затребованы.

Более года социальные сети SOUNDGARDEN были украдены, что вводило в заблуждение и сбивало с толку наших поклонников.

Будучи группой из штата Вашингтон с 1984 года, мы гордимся музыкальным наследием, работой и карьерой SOUNDGARDEN. Мы с нетерпением ждём завершения работы над последним альбомом SOUNDGARDEN».

SOUNDGARDEN Members Issue New Statement In Response To VICKY CORNELL Lawsuit



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