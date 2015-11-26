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Участники SOUNDGARDEN ответили на иск вдовы Криса Корнелла



Участники SOUNDGARDEN Thayil, Shepherd и Cameron ответили на недавний иск вдовы Криса Корнелла:



«Предложение о выкупе, которое требовалось со стороны Estate, было совершенно неверно охарактеризовано, и мы уверены, что ясность выйдет наружу в суде.



Все предложения о выкупе наших интересов были отклонены и не были затребованы.



Более года социальные сети SOUNDGARDEN были украдены, что вводило в заблуждение и сбивало с толку наших поклонников.



Будучи группой из штата Вашингтон с 1984 года, мы гордимся музыкальным наследием, работой и карьерой SOUNDGARDEN. Мы с нетерпением ждём завершения работы над последним альбомом SOUNDGARDEN».







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