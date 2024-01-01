Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 48
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 45
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 34
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 27
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 26
*DJ SLIPKNOT немного угорел 20
*Лидер ANNIHILATOR о том, как не попал в METALLICA 18
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 16
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 48
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 45
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 34
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 27
[= ||| все новости группы



*

Sonata Arctica

*



29 авг 2024 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

9 мар 2024 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

2 мар 2024 : 		 Вскрытие альбома SONATA ARCTICA

7 фев 2024 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

26 янв 2024 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

8 дек 2023 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

23 ноя 2023 : 		 Новый альбом SONATA ARCTICA выйдет весной

13 окт 2023 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

13 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

21 янв 2022 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

1 апр 2021 : 		 Акустический альбом SONATA ARCTICA

18 май 2020 : 		 SONATA ARCTICA онлайн

7 сен 2019 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

24 авг 2019 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

8 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

1 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

28 июл 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

21 июл 2019 : 		 Детали нового альбома SONATA ARCTICA

10 июл 2019 : 		 Вокалист SONATA ARCTICA: «Существует много групп, которые всегда играли пауэр-металл лучше нас»

22 июн 2019 : 		 Новое видео с текстом от SONATA ARCTICA

8 ноя 2018 : 		 SONATA ARCTICA начала запись

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA

21 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

24 сен 2016 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео SONATA ARCTICA



zoom
Angel Defiled, новое видео SONATA ARCTICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Clear Cold Beyond", выход которого состоялся восьмого марта на Atomic Fire:

01. First In Line
02. California
03. Shah Mat
04. Dark Empath
05. Cure For Everything
06. A Monster Only You Can't See
07. Teardrops
08. Angel Defiled
09. The Best Things
10. Clear Cold Beyond

Bonus tracks (digipak + vinyl only):

11. A Ballad For The Broken
12. Toy Soldiers (MARTIKA cover)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 67

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом