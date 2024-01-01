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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 62
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 24
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
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Sonata Arctica

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11 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA

29 авг 2024 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

9 мар 2024 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

2 мар 2024 : 		 Вскрытие альбома SONATA ARCTICA

7 фев 2024 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

26 янв 2024 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

8 дек 2023 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

23 ноя 2023 : 		 Новый альбом SONATA ARCTICA выйдет весной

13 окт 2023 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

13 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

21 янв 2022 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

1 апр 2021 : 		 Акустический альбом SONATA ARCTICA

18 май 2020 : 		 SONATA ARCTICA онлайн

7 сен 2019 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

24 авг 2019 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

8 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

1 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

28 июл 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

21 июл 2019 : 		 Детали нового альбома SONATA ARCTICA

10 июл 2019 : 		 Вокалист SONATA ARCTICA: «Существует много групп, которые всегда играли пауэр-металл лучше нас»

22 июн 2019 : 		 Новое видео с текстом от SONATA ARCTICA

8 ноя 2018 : 		 SONATA ARCTICA начала запись

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA

21 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA
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Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA



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Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2024, доступно для просмотра ниже.

Watch SONATA ARCTICA Perform New Song "Angel Defiled" Live At Wacken Open Air 2024; Pro-Shot Video




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