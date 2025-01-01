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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 119
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KATATONIA рассталась с гитаристом 40
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 37
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
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Sonata Arctica

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26 мар 2025 : 		 Видео полного выступления SONATA ARCTICA

11 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA

29 авг 2024 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

9 мар 2024 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

2 мар 2024 : 		 Вскрытие альбома SONATA ARCTICA

7 фев 2024 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

26 янв 2024 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

8 дек 2023 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

23 ноя 2023 : 		 Новый альбом SONATA ARCTICA выйдет весной

13 окт 2023 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

13 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

21 янв 2022 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

1 апр 2021 : 		 Акустический альбом SONATA ARCTICA

18 май 2020 : 		 SONATA ARCTICA онлайн

7 сен 2019 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

24 авг 2019 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

8 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

1 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

28 июл 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

21 июл 2019 : 		 Детали нового альбома SONATA ARCTICA

10 июл 2019 : 		 Вокалист SONATA ARCTICA: «Существует много групп, которые всегда играли пауэр-металл лучше нас»

22 июн 2019 : 		 Новое видео с текстом от SONATA ARCTICA

8 ноя 2018 : 		 SONATA ARCTICA начала запись

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA
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Видео полного выступления SONATA ARCTICA



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Видео полного выступления SONATA ARCTICA, состоявшегося восьмого марта в Kulttuuritalo, Helsinki, доступно ниже:

“First In Line”
“Dark Empath”
“Flag In The Ground”
“I Have A Right”
“Angel Defiled”
“Tallulah”
“The Last Amazing Grays”
“San Sebastian”
“My Land”
“FullMoon”
“Wolf & Raven”
“Don’t Say A Word”
“Vodka”




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