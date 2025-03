сегодня



Видео полного выступления SONATA ARCTICA



Видео полного выступления SONATA ARCTICA, состоявшегося восьмого марта в Kulttuuritalo, Helsinki, доступно ниже:



“First In Line”

“Dark Empath”

“Flag In The Ground”

“I Have A Right”

“Angel Defiled”

“Tallulah”

“The Last Amazing Grays”

“San Sebastian”

“My Land”

“FullMoon”

“Wolf & Raven”

“Don’t Say A Word”

“Vodka” http://www.sonataarctica.info







