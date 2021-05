сегодня



Новое видео NIGHT RANGER



"Breakout", новое видео группы NIGHT RANGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "ATBPO", выходящего шестого августа на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Coming For You



02. Bring It All Home To Me



03. Breakout



04. Hard To Make It Easy



05. Can't Afford A Hero



06. Cold As December



07. Dance



08. The Hardest Road



09. Monkey



10. A Lucky Man



11. Tomorrow



12. Savior (bonus track; CD and LP versions only)













