Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*TOMMY LEE на OnlyFans 13
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 13
*Умер гитарист SOILWORK 11
*Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...... 10
*Профессиональное видео с выступления MERCYFUL FATE 9
*BEHEMOTH повторят путь The Beatles 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*TOMMY LEE на OnlyFans 13
[= ||| все новости группы



*

Night Ranger

*



20 сен 2022 : 		 Бывший гитарист NIGHT RANGER перенёс операцию на мозге

27 авг 2022 : 		 NIGHT RANGER исполнили песню OZZY OSBOURNE

28 июн 2022 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к NIGHT RANGER

10 май 2022 : 		 TOMMY SHAW присоединился к NIGHT RANGER

1 окт 2021 : 		 NIGHT RANGER выпустят винил

14 сен 2021 : 		 BRAD GILLIS — о реюнионе NIGHT RANGER

12 авг 2021 : 		 GILBY CLARKE выступил с NIGHT RANGER

8 авг 2021 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

21 июл 2021 : 		 COREY TAYLOR присоединился на сцене к NIGHT RANGER

29 июн 2021 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

28 май 2021 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

29 мар 2021 : 		 NIGHT RANGER исполняют ALICE COOPER, DAMN YANKEES

7 окт 2020 : 		 NIGHT RANGER начали работу над альбомом

9 дек 2019 : 		 NIGHT RANGER и TIM "RIPPER" OWENS исполнили песню JUDAS PRIEST

17 сен 2018 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

24 июл 2018 : 		 NIGHT RANGER отметят юбилей

29 июн 2017 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

16 апр 2017 : 		 Барабанщик NIGHT RANGER не примет участие в туре

16 мар 2017 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

2 мар 2017 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

8 фев 2017 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

14 янв 2017 : 		 Новый альбом NIGHT RANGER выйдет весной

16 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHT RANGER

17 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHT RANGER

5 окт 2016 : 		 Новый релиз NIGHT RANGER выйдет зимой

9 мар 2016 : 		 NIGHT RANGER планируют съемку DVD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший гитарист NIGHT RANGER перенёс операцию на мозге



zoom
Jeff Watson опубликовал следующее сообщение:

«Я нахожусь в отделении интенсивной терапии уже две недели после того, как 2 недели назад мне просверлили два отверстия в черепе для доступа к мозгу, чтобы установить дренажную трубку для удаления крови, скопившейся в полости мозга, чтобы я не скончался... И я до сих пор ещё жив... Так что благодаря очень хорошему и крутому нейрохирургу вы все ненадолго останетесь со мной».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 91

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом