Бывший гитарист NIGHT RANGER перенёс операцию на мозге
Jeff Watson опубликовал следующее сообщение:
«Я нахожусь в отделении интенсивной терапии уже две недели после того, как 2 недели назад мне просверлили два отверстия в черепе для доступа к мозгу, чтобы установить дренажную трубку для удаления крови, скопившейся в полости мозга, чтобы я не скончался... И я до сих пор ещё жив... Так что благодаря очень хорошему и крутому нейрохирургу вы все ненадолго останетесь со мной».
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