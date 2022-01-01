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Бывший гитарист NIGHT RANGER перенёс операцию на мозге



Jeff Watson опубликовал следующее сообщение:



«Я нахожусь в отделении интенсивной терапии уже две недели после того, как 2 недели назад мне просверлили два отверстия в черепе для доступа к мозгу, чтобы установить дренажную трубку для удаления крови, скопившейся в полости мозга, чтобы я не скончался... И я до сих пор ещё жив... Так что благодаря очень хорошему и крутому нейрохирургу вы все ненадолго останетесь со мной».











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