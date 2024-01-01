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Гитарист NIGHT RANGER: «Считаю, что музыка должна быть позитивной»



Brad Gillis в недавнем интервью сказал о том, что музыка группы объединяет уже несколько поколений:



«Наверное, лет 15 назад или больше мы стали замечать, что на наши концерты приходит все больше молодых ребят, мы проводили встречи, и ребятишки возвращались. И в конце концов я спросил 17-18-летних или сколько там им было: "Эй, как ты попал на NIGHT RANGER?". Было несколько разных причин, и я решил, что это любопытно. Одна из них... Некоторые ребята говорили: "Мне не нравится гранж 90-х. Это депрессия". Другие ребята говорили: "Эй, чувак, мои родители крутили твою музыку, DEF LEPPARD и JOURNEY в доме начиная с моего детства. И я втянулся в нее и слушаю ее". А другие просто отвечали: "Эй, чувак, это веселая, позитивная музыка". И когда у вас есть, как я уже сказал, такие группы, как JOURNEY и DEF LEPPARD, и сумасшедшие, более отвязные команды как MÖTLEY CRÜE, то благодаря им молодое поколение и втягивается в эту музыку. И это не тот мрачняк, который появился в эпоху гранжа. Многое из того, что было в ту эпоху, мне самому нравилось, но многое из этого мне было безразлично; все было просто слишком мрачно. А я считаю, что музыка должна быть более позитивной.



Есть родители, которые вырастили своих детей. Они поступили в колледж или уехали. Они женаты и у них есть дети. Теперь они уже живут одни. Они хотят вновь пережить десятилетие декаданса, 80-е. Поэтому они приходят на концерты, потому что у них нет детей, о которых нужно беспокоиться, и они хотят заново пережить те старые воспоминания о 80-х».

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