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Night Ranger

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BRAD GILLIS — о реюнионе NIGHT RANGER



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BRAD GILLIS в рамках недавнего интервью рассказал о ренюнионе NIGHT RANGER в 1996 году:

«Кто-то сказал: "Почему бы вам не собрать оригинальную группу снова?" Jack (Blades / вокал, бас) покинул Damn Yankees, но у нас не было причин для этого; японцы (звукозаписывающая компания) пришли примерно в 95-м году и сказали: "Если вы соберёте оригинальную группу, мы привезём вас в Японию, дадим вам контракт на запись и большой тур". Мы подумали, что это было бы хорошим началом возобновления карьеры группы. Мы собрались и порепетировали — прошло пять или шесть лет с тех пор, как мы собирались вместе — я помню, как исполнял "Don't Tell Me You Love Me" после того, как шесть лет не играл её, и это было так здорово».

Guitarist BRAD GILLIS Reflects On NIGHT RANGER Reunion In 1996 -



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