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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 23
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 19
*Видео с текстом от IMMORTAL 15
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Night Ranger

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24 мар 2023 : 		 Вокалист NIGHT RANGER попал в больницу

20 сен 2022 : 		 Бывший гитарист NIGHT RANGER перенёс операцию на мозге

27 авг 2022 : 		 NIGHT RANGER исполнили песню OZZY OSBOURNE

28 июн 2022 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к NIGHT RANGER

10 май 2022 : 		 TOMMY SHAW присоединился к NIGHT RANGER

1 окт 2021 : 		 NIGHT RANGER выпустят винил

14 сен 2021 : 		 BRAD GILLIS — о реюнионе NIGHT RANGER

12 авг 2021 : 		 GILBY CLARKE выступил с NIGHT RANGER

8 авг 2021 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

21 июл 2021 : 		 COREY TAYLOR присоединился на сцене к NIGHT RANGER

29 июн 2021 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

28 май 2021 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

29 мар 2021 : 		 NIGHT RANGER исполняют ALICE COOPER, DAMN YANKEES

7 окт 2020 : 		 NIGHT RANGER начали работу над альбомом

9 дек 2019 : 		 NIGHT RANGER и TIM "RIPPER" OWENS исполнили песню JUDAS PRIEST

17 сен 2018 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

24 июл 2018 : 		 NIGHT RANGER отметят юбилей

29 июн 2017 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

16 апр 2017 : 		 Барабанщик NIGHT RANGER не примет участие в туре

16 мар 2017 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

2 мар 2017 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

8 фев 2017 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

14 янв 2017 : 		 Новый альбом NIGHT RANGER выйдет весной

16 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHT RANGER

17 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHT RANGER

5 окт 2016 : 		 Новый релиз NIGHT RANGER выйдет зимой
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Вокалист NIGHT RANGER попал в больницу



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NIGHT RANGER были вынуждены отменить несколько выступлений на этой неделе из-за того, что Jack Blades попал в больницу.

«Прежде всего, мы хотим извиниться перед фанатами. Вы, ребята, лучше всех знаете, что мы не относимся к этому так легко, сегодня днем Jack [Blades, вокал/бас] был госпитализирован. Он в хороших руках, но по совету медицинского персонала мы не сможем выступить ни на одном из наших трех следующих концертов.

Мы должны поставить на первое место здоровье и безопасность Jack'а, и мы не можем не поблагодарить вас за ваше понимание. Это не то сообщение, которое мы хотели бы отправить, и мы не можем дождаться, когда сможем снова встретиться со всеми вами в ближайшее время. Мы будем держать вас в курсе событий, как только узнаем какие-то подробности».




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