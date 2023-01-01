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Вокалист NIGHT RANGER попал в больницу



NIGHT RANGER были вынуждены отменить несколько выступлений на этой неделе из-за того, что Jack Blades попал в больницу.



«Прежде всего, мы хотим извиниться перед фанатами. Вы, ребята, лучше всех знаете, что мы не относимся к этому так легко, сегодня днем Jack [Blades, вокал/бас] был госпитализирован. Он в хороших руках, но по совету медицинского персонала мы не сможем выступить ни на одном из наших трех следующих концертов.



Мы должны поставить на первое место здоровье и безопасность Jack'а, и мы не можем не поблагодарить вас за ваше понимание. Это не то сообщение, которое мы хотели бы отправить, и мы не можем дождаться, когда сможем снова встретиться со всеми вами в ближайшее время. Мы будем держать вас в курсе событий, как только узнаем какие-то подробности».





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