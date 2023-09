9 сен 2023



Концертное видео NIGHT RANGER



20 октября на Frontiers Music Srl NIGHT RANGER выпустят новый концертный релиз "40 Years And A Night With Contemporary Youth Orchestra", который будет доступен на CD, виниле, DVD, Blu-ray и в цифровом варианте.



Трек-лист:



01. Intro

02. (You Can Still) Rock In America

03. Four In The Morning

04. Sing Me Away

05. Call My Name

06. Sentimental Street

07. High Road

08. Night Ranger

09. Goodbye

10. When You Close Your Eyes

11. Don't Tell Me You Love Me

12. Sister Christian

13. High Enough (bonus track; Japan)







