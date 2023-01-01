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Вокалист NIGHT RANGER о проблемах со здоровьем



Jack Blades в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми он столкнулся в этом году:



«В марте, около четырёх месяцев назад, у меня был какой-то совершенно ужасный — я совсем такого не ожидал — тревожный звоночек, что-то вроде испуга. К счастью, я был в Анахайме. Мы сразу поехали в больницу, и, блин, бум. Просто так. Моё тело было не в порядке. Я тогда подумал: "Чувак, так нельзя. Что-то не так". И я позвонил своему тур-менеджеру. Он отвёз меня прямо в больницу, которая находилась в пяти минутах езды, и они меня вылечили. Я в порядке. Я чувствую себя прекрасно. По правде говоря, я чувствую себя даже лучше. Может быть, что-то происходило со мной в течение последнего года или около того. Они прочистили некоторые каналы в моём сердце, некоторые артерии и всё в таком духе, и я в хорошей форме, и сейчас я просто зажигаю, как вы можете видеть по концертам. Я чувствую, что теперь у меня больше возможностей для пения. Может быть, в последний год или около того было что-то неладное. Но всё, что я знаю, это то, что сейчас всё исправлено, и я в хорошей форме. И мы готовы рок-н-роллить!»







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