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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 51
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 19
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 18
*TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое 14
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Night Ranger

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19 июл 2023 : 		 Вокалист NIGHT RANGER о проблемах со здоровьем

8 июл 2023 : 		 TED NUGENT присоединился на сцене к NIGHT RANGER

27 мар 2023 : 		 Вокалиста NIGHT RANGER выписали из больницы

24 мар 2023 : 		 Вокалист NIGHT RANGER попал в больницу

20 сен 2022 : 		 Бывший гитарист NIGHT RANGER перенёс операцию на мозге

27 авг 2022 : 		 NIGHT RANGER исполнили песню OZZY OSBOURNE

28 июн 2022 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к NIGHT RANGER

10 май 2022 : 		 TOMMY SHAW присоединился к NIGHT RANGER

1 окт 2021 : 		 NIGHT RANGER выпустят винил

14 сен 2021 : 		 BRAD GILLIS — о реюнионе NIGHT RANGER

12 авг 2021 : 		 GILBY CLARKE выступил с NIGHT RANGER

8 авг 2021 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

21 июл 2021 : 		 COREY TAYLOR присоединился на сцене к NIGHT RANGER

29 июн 2021 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

28 май 2021 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

29 мар 2021 : 		 NIGHT RANGER исполняют ALICE COOPER, DAMN YANKEES

7 окт 2020 : 		 NIGHT RANGER начали работу над альбомом

9 дек 2019 : 		 NIGHT RANGER и TIM "RIPPER" OWENS исполнили песню JUDAS PRIEST

17 сен 2018 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

24 июл 2018 : 		 NIGHT RANGER отметят юбилей

29 июн 2017 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

16 апр 2017 : 		 Барабанщик NIGHT RANGER не примет участие в туре

16 мар 2017 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

2 мар 2017 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

8 фев 2017 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

14 янв 2017 : 		 Новый альбом NIGHT RANGER выйдет весной
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Вокалист NIGHT RANGER о проблемах со здоровьем



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Jack Blades в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми он столкнулся в этом году:

«В марте, около четырёх месяцев назад, у меня был какой-то совершенно ужасный — я совсем такого не ожидал — тревожный звоночек, что-то вроде испуга. К счастью, я был в Анахайме. Мы сразу поехали в больницу, и, блин, бум. Просто так. Моё тело было не в порядке. Я тогда подумал: "Чувак, так нельзя. Что-то не так". И я позвонил своему тур-менеджеру. Он отвёз меня прямо в больницу, которая находилась в пяти минутах езды, и они меня вылечили. Я в порядке. Я чувствую себя прекрасно. По правде говоря, я чувствую себя даже лучше. Может быть, что-то происходило со мной в течение последнего года или около того. Они прочистили некоторые каналы в моём сердце, некоторые артерии и всё в таком духе, и я в хорошей форме, и сейчас я просто зажигаю, как вы можете видеть по концертам. Я чувствую, что теперь у меня больше возможностей для пения. Может быть, в последний год или около того было что-то неладное. Но всё, что я знаю, это то, что сейчас всё исправлено, и я в хорошей форме. И мы готовы рок-н-роллить!»




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