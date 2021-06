сегодня



Новое видео NIGHT RANGER



"Bring It All Home To Me", новое видео группы NIGHT RANGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "ATBPO", выходящего шестого августа на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Coming For You



02. Bring It All Home To Me



03. Breakout



04. Hard To Make It Easy



05. Can't Afford A Hero



06. Cold As December



07. Dance



08. The Hardest Road



09. Monkey



10. A Lucky Man



11. Tomorrow



12. Savior (bonus track; CD and LP versions only)



















