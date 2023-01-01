Вокалиста NIGHT RANGER выписали из больницы

«У нас есть свежие новости о здоровье Jack... и это хорошие новости! Сейчас он выписан из больницы и чувствует себя прекрасно.
На прошлой неделе он был госпитализирован из-за нарушений в работе сердца, после чего была проведена успешная операция. Мы очень рады, что все прошло хорошо. Jack не может дождаться возвращения на сцену, и мы тоже! Наша цель - отыграть все оставшиеся концерты в соответствии с текущим расписанием.
Спасибо за огромную поддержку и отдельное спасибо врачам, медсестрам и персоналу Garden Grove & Orange County Global Medical Centers»
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