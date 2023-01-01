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*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 37
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
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Night Ranger

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27 мар 2023 : 		 Вокалиста NIGHT RANGER выписали из больницы

24 мар 2023 : 		 Вокалист NIGHT RANGER попал в больницу

20 сен 2022 : 		 Бывший гитарист NIGHT RANGER перенёс операцию на мозге

27 авг 2022 : 		 NIGHT RANGER исполнили песню OZZY OSBOURNE

28 июн 2022 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к NIGHT RANGER

10 май 2022 : 		 TOMMY SHAW присоединился к NIGHT RANGER

1 окт 2021 : 		 NIGHT RANGER выпустят винил

14 сен 2021 : 		 BRAD GILLIS — о реюнионе NIGHT RANGER

12 авг 2021 : 		 GILBY CLARKE выступил с NIGHT RANGER

8 авг 2021 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

21 июл 2021 : 		 COREY TAYLOR присоединился на сцене к NIGHT RANGER

29 июн 2021 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

28 май 2021 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

29 мар 2021 : 		 NIGHT RANGER исполняют ALICE COOPER, DAMN YANKEES

7 окт 2020 : 		 NIGHT RANGER начали работу над альбомом

9 дек 2019 : 		 NIGHT RANGER и TIM "RIPPER" OWENS исполнили песню JUDAS PRIEST

17 сен 2018 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

24 июл 2018 : 		 NIGHT RANGER отметят юбилей

29 июн 2017 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

16 апр 2017 : 		 Барабанщик NIGHT RANGER не примет участие в туре

16 мар 2017 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

2 мар 2017 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

8 фев 2017 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

14 янв 2017 : 		 Новый альбом NIGHT RANGER выйдет весной

16 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHT RANGER

17 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHT RANGER
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|||| 27 мар 2023

Вокалиста NIGHT RANGER выписали из больницы



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NIGHT RANGER опубликовали следующее сообщение:

«У нас есть свежие новости о здоровье Jack... и это хорошие новости! Сейчас он выписан из больницы и чувствует себя прекрасно.

На прошлой неделе он был госпитализирован из-за нарушений в работе сердца, после чего была проведена успешная операция. Мы очень рады, что все прошло хорошо. Jack не может дождаться возвращения на сцену, и мы тоже! Наша цель - отыграть все оставшиеся концерты в соответствии с текущим расписанием.

Спасибо за огромную поддержку и отдельное спасибо врачам, медсестрам и персоналу Garden Grove & Orange County Global Medical Centers»




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