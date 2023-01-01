|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Вокалист NIGHT RANGER: «Мы будем продолжать выступать!»
В рамках недавней беседы с вокалистом NIGHT RANGER, Jack Blades ответил на вопрос, что мотивирует коллектив на создание новой музыки спустя более чем 40-лет нахождения на сцене:
«Знаете что? Мы просто будем продолжать творить, выпускать альбомы и делать что-то еще, пока кто-нибудь не скажет, что мы не можем. Но сейчас люди позволяют нам делать то, что мы хотим, и мы просто будем продолжать отрываться. Так и надо поступать.
Вы должны продолжать творить. Вы должны продолжать двигаться. Мы как акулы — если мы перестанем плавать, то умрем, просто опустимся на дно. Так что мы просто будем продолжать творить, зажигать, гастролировать, выступать, выступать и выступать. Это то, к чему мы все стремимся!»
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет