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Night Ranger

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25 дек 2023 : 		 Вокалист NIGHT RANGER: «Мы будем продолжать выступать!»

9 сен 2023 : 		 Концертное видео NIGHT RANGER

11 авг 2023 : 		 NIGHT RANGER с оркестром

19 июл 2023 : 		 Вокалист NIGHT RANGER о проблемах со здоровьем

8 июл 2023 : 		 TED NUGENT присоединился на сцене к NIGHT RANGER

27 мар 2023 : 		 Вокалиста NIGHT RANGER выписали из больницы

24 мар 2023 : 		 Вокалист NIGHT RANGER попал в больницу

20 сен 2022 : 		 Бывший гитарист NIGHT RANGER перенёс операцию на мозге

27 авг 2022 : 		 NIGHT RANGER исполнили песню OZZY OSBOURNE

28 июн 2022 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к NIGHT RANGER

10 май 2022 : 		 TOMMY SHAW присоединился к NIGHT RANGER

1 окт 2021 : 		 NIGHT RANGER выпустят винил

14 сен 2021 : 		 BRAD GILLIS — о реюнионе NIGHT RANGER

12 авг 2021 : 		 GILBY CLARKE выступил с NIGHT RANGER

8 авг 2021 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

21 июл 2021 : 		 COREY TAYLOR присоединился на сцене к NIGHT RANGER

29 июн 2021 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

28 май 2021 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

29 мар 2021 : 		 NIGHT RANGER исполняют ALICE COOPER, DAMN YANKEES

7 окт 2020 : 		 NIGHT RANGER начали работу над альбомом

9 дек 2019 : 		 NIGHT RANGER и TIM "RIPPER" OWENS исполнили песню JUDAS PRIEST

17 сен 2018 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

24 июл 2018 : 		 NIGHT RANGER отметят юбилей

29 июн 2017 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

16 апр 2017 : 		 Барабанщик NIGHT RANGER не примет участие в туре

16 мар 2017 : 		 Новая песня NIGHT RANGER
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Вокалист NIGHT RANGER: «Мы будем продолжать выступать!»



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В рамках недавней беседы с вокалистом NIGHT RANGER, Jack Blades ответил на вопрос, что мотивирует коллектив на создание новой музыки спустя более чем 40-лет нахождения на сцене:

«Знаете что? Мы просто будем продолжать творить, выпускать альбомы и делать что-то еще, пока кто-нибудь не скажет, что мы не можем. Но сейчас люди позволяют нам делать то, что мы хотим, и мы просто будем продолжать отрываться. Так и надо поступать.

Вы должны продолжать творить. Вы должны продолжать двигаться. Мы как акулы — если мы перестанем плавать, то умрем, просто опустимся на дно. Так что мы просто будем продолжать творить, зажигать, гастролировать, выступать, выступать и выступать. Это то, к чему мы все стремимся!»




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