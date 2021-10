сегодня



NIGHT RANGER выпустят винил



В честь десятилетия с момента выхода альбома "Somewhere In California" NIGHT RANGER совместно с Postseason Records (in conjunction with M-Theory Audio and Record Store Day) на чёрную пятницу выпустят виниловый вариант этого альбома.



Трек-лист:



01. Growin' Up In California



02. Lay It On Me



03. Bye Bye Baby (Not Tonight)



04. Follow Your Heart



05. Time Of Our Lives



06. No Time To Lose



07. Live For Today



08. It's Not Over



09. End Of The Day



10. Rock N' Roll Tonite



11. Say It With Love







+0 -0



просмотров: 175