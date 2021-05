26 май 2021



Дебютный альбом SPIRITBOX выйдет осенью



SPIRITBOX выпустят дебютную пластинку, получившую название "Eternal Blue", семнадцатого сентября:



01. Sun Killer



02. Hurt You



03. Yellowjacket (feat. Sam Carter)



04. The Summit



05. Secret Garden



06. Silk In The Strings



07. Holy Roller



08. Eternal Blue



09. We Live In A Strange World



10. Halcyon



11. Circle With Me



12. Constance













