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Новое видео SPIRITBOX



"Rotoscope", новое видео группы SPIRITBOX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового сингла "Rotoscope".



Трек-лист:



01. Rotoscope

02. Sew Me Up

03. Hysteria







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