Новый альбом SPIRITBOX доступен для прослушивания



"Eternal Blue", новый альбом SPIRITBOX, доступен для прослушивания ниже.



01. Fata Morgana

02. Black Rainbow

03. Perfect Soul

04. Keep Sweet

05. Soft Spine

06. Tsunami Sea

07. A Haven With Two Faces

08. No Loss, No Love

09. Crystal Roses

10. Ride The Wave

11. Deep End







