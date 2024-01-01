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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 46
*NIGHTWISH от TARJA 20
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 18
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Spiritbox

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|||| сегодня

Вокалистка SPIRITBOX: «Девочек стало заметно больше!»



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В рамках недавнего интервью вокалисткой SPIRITBOX Courtney LaPlante ответила на вопрос, как изменилась металл и хард-рок-сцена за последние 15 лет:

«Когда я только начала становиться профессиональным музыкантом, а я думаю, что вы можете рассматривать это как понимание закулисных вещей - пиарщиков, менеджеров и продюсеров, — для меня это было круто. Я почувствовала себя невеждой, узнав, что сейчас за кулисами много женщин, по сравнению с тем временем, когда я только начинала и ездила на Warped Tour в 2012 году [в качестве фронтвумен IWRESTLEDABEARONCE]. И это было для меня по-настоящему удивительно, потому что иногда мне кажется, что людям очень сложно сопереживать за пределами той группы, в которой они находятся, или, скорее, их никогда не учили, что они должны это делать, в то время как женщины, чтобы адаптироваться, должны уметь сопереживать тем, кого нет по умолчанию, потому что по умолчанию нас нет, и это очень странно, ведь мы составляем 50 процентов населения. Но мы вовсе не являемся стандартом, поэтому в рок-индустрии стало появляться все больше женщин — в других индустриях сейчас их гораздо больше. Я к тому, что если посмотреть на мир поп-музыки, то в нем всегда доминировали женщины. А теперь и в мире рэпа доминируют женщины, что очень круто. Вот что сильно изменилось. И я полагаю, что просто есть люди, которые с большей вероятностью смогут сопереживать тебе, поэтому они с большей вероятностью смогут за тебя заступиться. Я тоже окружена потрясающими мужчинами, но еще до встречи между вами возникает что-то вроде понимания, что у вас обоих, вероятно, был похожий опыт».




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