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Вокалистка SPIRITBOX о проигрыше GOJIRA



Courtney LaPlante в недавнем интервью обсудила проигрыш своей группы на Грэмми GOJIRA:



«На мой взгляд, [выступление GOJIRA на Олимпийских играх] стало самым значительным мейнстримовым эпизодом в истории металла. Большинство металлических групп не попадают в мейнстрим в таком качестве, пока не сделают более мейнстримовую музыку. И я не имею в виду «мейнстрим» в плохом смысле. Я просто имею в виду более доступную для многих людей музыку. Но GOJIRA, вот почему это было так шокирующе для меня и, думаю, для всего мира, который вроде как испугался этого выступления, было то, что они не поступились ничем — я не считаю, что они пошли на компромисс. Я считаю, что это, возможно, самая металлическая вещь, которая когда-либо происходила на телевидении — когда-нибудь, когда-либо — потому что миллиард людей смотрели ее.



Забавно, но ребята из GOJIRA — очень скромные люди, они очень милые и очень поддерживают нас. И вот мы все вместе были в очереди на съемки в Getty Images... И мы такие: «Ребята, вы же открывали Олимпиаду. Вы победите»... Я на самом деле подозреваю, что они решили, что не выиграют, потому что они уселись очень далеко сзади, и им почти не удалось произнести речь. Я им сказала: «Ребята, ну хотя бы в 10-й ряд сядьте»... Так что я очень рад за них.



Конечно, я бы хотела выиграть «Грэмми. Это же круто. Но когда есть только одна металлическая награда, то все просто потрясающие, и я не думаю, что кому-то грустно проигрывать другим ребятам, потому что есть только пять групп, которые каждый год номинируются на эту награду. Это единственная награда для металла».







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