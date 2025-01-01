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*MASTODON расстались с гитаристом 210
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*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
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Spiritbox

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14 мар 2025 : 		 Вокалистка SPIRITBOX о проигрыше GOJIRA

8 мар 2025 : 		 Новый альбом SPIRITBOX доступен для прослушивания

9 фев 2025 : 		 Новое видео SPIRITBOX

19 дек 2024 : 		 Вокалистка SPIRITBOX: «Девочек стало заметно больше!»

1 дек 2024 : 		 Вокалистка SPIRITBOX: «Хотела бы стать первой, кто возьмет Грэмми в "Best Metal Performance"»

19 ноя 2024 : 		 Новый альбом SPIRITBOX выйдет весной

30 окт 2024 : 		 Новая песня SPIRITBOX и MEGAN THEE STALLION

20 окт 2024 : 		 Концертное видео SPIRITBOX

27 сен 2024 : 		 Новое видео SPIRITBOX

6 сен 2024 : 		 Новое видео SPIRITBOX

12 ноя 2023 : 		 SPIRITBOX в новом треке MEGAN THEE STALLION

9 ноя 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

5 ноя 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

3 ноя 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

17 окт 2023 : 		 Демонстрационное видео от SPIRITBOX

13 окт 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

27 авг 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

23 июл 2023 : 		 Вокалистка SPIRITBOX выбрала своего рок-бога

19 апр 2023 : 		 Новая песня SPIRITBOX

24 июн 2022 : 		 Новое видео SPIRITBOX

25 май 2022 : 		 SPIRITBOX расстались с басистом

20 фев 2022 : 		 SPIRITBOX сотрудничают с Z2 COMICS

23 авг 2021 : 		 Новое видео SPIRITBOX

28 май 2021 : 		 Новое видео SPIRITBOX

26 май 2021 : 		 Дебютный альбом SPIRITBOX выйдет осенью

1 май 2021 : 		 Новое видео SPIRITBOX
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Вокалистка SPIRITBOX о проигрыше GOJIRA



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Courtney LaPlante в недавнем интервью обсудила проигрыш своей группы на Грэмми GOJIRA:

«На мой взгляд, [выступление GOJIRA на Олимпийских играх] стало самым значительным мейнстримовым эпизодом в истории металла. Большинство металлических групп не попадают в мейнстрим в таком качестве, пока не сделают более мейнстримовую музыку. И я не имею в виду «мейнстрим» в плохом смысле. Я просто имею в виду более доступную для многих людей музыку. Но GOJIRA, вот почему это было так шокирующе для меня и, думаю, для всего мира, который вроде как испугался этого выступления, было то, что они не поступились ничем — я не считаю, что они пошли на компромисс. Я считаю, что это, возможно, самая металлическая вещь, которая когда-либо происходила на телевидении — когда-нибудь, когда-либо — потому что миллиард людей смотрели ее.

Забавно, но ребята из GOJIRA — очень скромные люди, они очень милые и очень поддерживают нас. И вот мы все вместе были в очереди на съемки в Getty Images... И мы такие: «Ребята, вы же открывали Олимпиаду. Вы победите»... Я на самом деле подозреваю, что они решили, что не выиграют, потому что они уселись очень далеко сзади, и им почти не удалось произнести речь. Я им сказала: «Ребята, ну хотя бы в 10-й ряд сядьте»... Так что я очень рад за них.

Конечно, я бы хотела выиграть «Грэмми. Это же круто. Но когда есть только одна металлическая награда, то все просто потрясающие, и я не думаю, что кому-то грустно проигрывать другим ребятам, потому что есть только пять групп, которые каждый год номинируются на эту награду. Это единственная награда для металла».




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