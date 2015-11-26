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SPIRITBOX сотрудничают с Z2 COMICS



SPIRITBOX объявили о начале сотрудничества с Z2 COMICS. В графическом романе рассказывается жуткая история Евы, блестящей художницы, находящейся на грани невероятного признания и успеха. Но её неспособность примирить своё общественное восприятие с истинной сущностью позволяет Спиритбоксу — устройству, используемому для общения с мёртвыми, — перенести её в бесплотный мир. Здесь она оказывается в ловушке, где ложные тени становятся реальными и опасными.



«Я влюблена в эту историю и произведения искусства. Я не могу дождаться, когда вы откроете для себя Еву и мир, в который она попала, — объясняет вокалистка SPIRITBOX Courtney LaPlante. — Это настоящее продолжение моих чувств и душевного состояния, в котором я находилась во время сочинения нашего альбома "Eternal Blue", и текстов, которые до сих пор находят во мне отклик. Хотя мы очень разные, я не могу удержаться от того, чтобы не впустить многое от себя в личность и переживания Евы. Она мне очень дорога. Jim и Amilcar великолепны, и мы так рады поделиться с вами этим после того, как долго держали это в себе».













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