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*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 23
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Spiritbox

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1 дек 2024 : 		 Вокалистка SPIRITBOX: «Хотела бы стать первой, кто возьмет Грэмми в "Best Metal Performance"»

19 ноя 2024 : 		 Новый альбом SPIRITBOX выйдет весной

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3 ноя 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

17 окт 2023 : 		 Демонстрационное видео от SPIRITBOX

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27 авг 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

23 июл 2023 : 		 Вокалистка SPIRITBOX выбрала своего рок-бога

19 апр 2023 : 		 Новая песня SPIRITBOX

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26 май 2021 : 		 Дебютный альбом SPIRITBOX выйдет осенью

1 май 2021 : 		 Новое видео SPIRITBOX

1 окт 2020 : 		 Новое видео SPIRITBOX
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|||| 1 дек 2024

Вокалистка SPIRITBOX: «Хотела бы стать первой, кто возьмет Грэмми в "Best Metal Performance"»



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Courtney LaPlante в недавнем интервью обсудила новую пластинку группы, "Tsunami Sea", релиз которой намечен на седьмое марта:

«Хотелось бы, чтобы он вышел на следующей неделе. Я так хочу исполнять эти песни. Я хочу спеть их для наших фанатов. Я хочу, чтобы они услышали эти песни. И кажется, что до этого еще очень далеко, но это к лучшему, потому что теперь моя работа — сделать так, чтобы как можно больше людей услышали новые вещи SPIRITBOX, теперь моя работа - быть послом этих песен. Так что для меня хорошо, что альбом выйдет довольно поздно. 7 марта кажется очень далеким».

Она также коснулась и второй номинации на Грэмми в категории "Best Metal Performance" за "Cellar Door":

«Я просто не могу в это поверить. Я так рада. Я так взволнована. И я была так удивлена, когда нас номинировали в прошлом году. Быть номинированным снова за ту же самую работу - это огромная честь. Но я хочу сказать, что эта номинация отличается от предыдущих тем, что обычно, как правило, номинируются лишь известные группы, самые популярные группы в мире, а потом, может быть, одна мелкая команда. Но в этот раз вместо того, чтобы мы были единственной такой скромной командой, мы, а также KNOCKED LOOSE и Poppy - две из пяти групп - более молодые. А еще GOJIRA, у которых было величайшее металлическое выступление всех времен на Олимпийских играх, и это так круто. Но я так вдохновлена тем, что мы обе — мы, KNOCKED LOOSE и Poppy - номинированы, потому что я никогда раньше не видела такого, чтобы сразу две молодые группы попали в список. Так что я уверена, что мы очень рады друг за друга. И если мы не победим, я бы хотела, чтобы победили они, потому что с тех пор, как существует эта премия - впервые она была вручена, когда я родилась, в 1989 году. Был лишь один год, когда победили Lzzy Hale и HALESTORM, когда это была победа в номинации хард-рок и металл Грэмми [«Лучшее хард-рок/металлическое выступление»], но ни одна женщина никогда не выигрывала Грэмми за лучшее металлическое выступление с тех пор, как она появилась в 1989 году. И я думаю об этом каждый год. Мне почти 36 лет. За 36 лет ни одна женщина не выиграла. И сейчас у женщины больше шансов на победу, чем когда-либо. Так что я очень рада. Я надеюсь, что мы победим. Я надеюсь, что KNOCKED LOOSE и Poppy победят. Или если победит GOJIRA, то в этой песне всё равно участвует женщина — оперная певица. Так что в трех случаях из пяти есть шанс, что этот потолок, этот стеклянный потолок наконец-то будет разрушен».




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1 дек 2024
Орион
Ух ты, какая женщина!

просмотров: 335

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