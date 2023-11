сегодня



Новое видео SPIRITBOX



Angel Eyes, новое видео группы SPIRITBOX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Fear Of Fear", выпущенного третьего ноября на Rise Records/Pale Chord:



01. Cellar Door

02. Jaded

03. Too Close / Too Late

04. Angel Eyes

05. The Void

06. Ultraviolet https://spiritbox.com/







