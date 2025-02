сегодня



Новое видео SPIRITBOX



"No Loss, No Love", новое видео группы SPIRITBOX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eternal Blue", выходящего седьмого марта на Pale Chord / Rise Records:



01. Fata Morgana

02. Black Rainbow

03. Perfect Soul

04. Keep Sweet

05. Soft Spine

06. Tsunami Sea

07. A Haven With Two Faces

08. No Loss, No Love

09. Crystal Roses

10. Ride The Wave

11. Deep End







