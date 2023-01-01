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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 47
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 17
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Spiritbox

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Вокалистка SPIRITBOX выбрала своего рок-бога



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Courtney LaPlante в программе BBC "The Rock Show With Johnnie Walker" выбрала Тину Тёрнер в качествео своего рок-бога:

«Я считаю её одной из самых влиятельных артисток, когда-либо живших на свете. Любой может проанализировать её карьеру, и даже если убрать невероятную музыку, которую она создавала и исполняла, даже если убрать только это, её карьера была чрезвычайно вдохновляющей для любого, кто хочет стать артистом. У неё было две жизни: Тина Тёрнер, о которой мы вспоминаем вместе с Айком Тёрнером, ансамблем и песней "Proud Mary". А затем произошло её возрождение в 80-е годы. Когда Тине было, кажется, 44 года, она выпустила альбом "Private Dancer", который, на мой взгляд, является воплощением рок-звучания 80-х годов. И у неё началась вторая жизнь в её невероятной карьере. Что может быть более рок-н-ролльным, чем это?»




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