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Новое видео SPIRITBOX



"Secret Garden", новое видео группы SPIRITBOX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eternal Blue", выходящего 17 сентября.



Трек-лист:



01. Sun Killer



02. Hurt You



03. Yellowjacket (feat. Sam Carter)



04. The Summit



05. Secret Garden



06. Silk In The Strings



07. Holy Roller



08. Eternal Blue



09. We Live In A Strange World



10. Halcyon



11. Circle With Me



12. Constance







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