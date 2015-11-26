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Spiritbox

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Новое видео SPIRITBOX



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"Secret Garden", новое видео группы SPIRITBOX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eternal Blue", выходящего 17 сентября.

Трек-лист:

01. Sun Killer

02. Hurt You

03. Yellowjacket (feat. Sam Carter)

04. The Summit

05. Secret Garden

06. Silk In The Strings

07. Holy Roller

08. Eternal Blue

09. We Live In A Strange World

10. Halcyon

11. Circle With Me

12. Constance

SPIRITBOX Drops Music Video For





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