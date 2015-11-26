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Новое видео SPIRITBOX
"Secret Garden", новое видео группы SPIRITBOX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eternal Blue", выходящего 17 сентября.
Трек-лист:
01. Sun Killer
02. Hurt You
03. Yellowjacket (feat. Sam Carter)
04. The Summit
05. Secret Garden
06. Silk In The Strings
07. Holy Roller
08. Eternal Blue
09. We Live In A Strange World
10. Halcyon
11. Circle With Me
12. Constance
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