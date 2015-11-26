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У вокалиста BLINK-182 рак



Вокалист и басист BLINK-182 Mark Hoppus сообщил, что борется с раком:



«Последние три месяца я прохожу курс химиотерапии. У меня рак. Это отстой, мне страшно, и в то же время я окружён невероятными врачами, семьёй и друзьями, которые помогут мне пройти через это.



Впереди у меня еще месяцы лечения, но я стараюсь сохранять надежду и позитивный настрой. Не могу дождаться, когда избавлюсь от рака и увижу вас всех на концерте в ближайшем будущем. С любовью ко всем вам».







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