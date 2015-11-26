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Blink-182

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У вокалиста BLINK-182 рак



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Вокалист и басист BLINK-182 Mark Hoppus сообщил, что борется с раком:

«Последние три месяца я прохожу курс химиотерапии. У меня рак. Это отстой, мне страшно, и в то же время я окружён невероятными врачами, семьёй и друзьями, которые помогут мне пройти через это.

Впереди у меня еще месяцы лечения, но я стараюсь сохранять надежду и позитивный настрой. Не могу дождаться, когда избавлюсь от рака и увижу вас всех на концерте в ближайшем будущем. С любовью ко всем вам».

BLINK-182



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

father


26 июн 2021, 11:34		Вот срань

nabastak_


26 июн 2021, 12:17		(((

Sw0Rn


26 июн 2021, 12:55		Лучи добра ему и здоровья!

YNWA


26 июн 2021, 16:40		Паршиво, конечно.
Удачной борьбы Марку!


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