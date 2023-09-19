Новый альбом BLINK-182 выйдет осенью

BLINK-182 анонсировали выпуск нового студийного альбома, получившегося название "One More Time…", 20 октября на Columbia Records. Это будет первый с 2011 года студийный материал классического состава.
Трек-лист:
01. Anthem Part 3
02. Dance With Me
03. Fell In Love
04. Terrified
05. One More Time
06. More Than You Know
07. Turn This Off!
08. When We Were Young
09. Edging
10. You Don't Know What You've Got
11. Blink Wave
12. Bad News
13. Hurt (Interlude)
14. Turpentine
15. Fuck Face
16. Other Side
17. Childhood
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