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Blink-182

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19 сен 2023 : 		 Новый альбом BLINK-182 выйдет осенью

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14 окт 2022 : 		 Новая песня BLINK-182

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8 авг 2020 : 		 Новое видео BLINK-182

10 апр 2020 : 		 Новое видео BLINK-182

11 сен 2019 : 		 Видео с текстом от BLINK-182

28 июл 2019 : 		 Видео с текстом от BLINK-182

26 июл 2019 : 		 Новый альбом BLINK-182 выйдет в сентябре

8 июл 2019 : 		 BLINK-182 выпустят ЕР

7 июл 2019 : 		 Новая песня BLINK-182

22 июн 2019 : 		 Новый сингл BLINK-182

9 май 2019 : 		 Новый сингл BLINK-182
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|||| 19 сен 2023

Новый альбом BLINK-182 выйдет осенью



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BLINK-182 анонсировали выпуск нового студийного альбома, получившегося название "One More Time…", 20 октября на Columbia Records. Это будет первый с 2011 года студийный материал классического состава.

Трек-лист:

01. Anthem Part 3
02. Dance With Me
03. Fell In Love
04. Terrified
05. One More Time
06. More Than You Know
07. Turn This Off!
08. When We Were Young
09. Edging
10. You Don't Know What You've Got
11. Blink Wave
12. Bad News
13. Hurt (Interlude)
14. Turpentine
15. Fuck Face
16. Other Side
17. Childhood




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19 сен 2023
father
Дичайше круто!

просмотров: 713

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