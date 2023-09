19 сен 2023



Новый альбом BLINK-182 выйдет осенью



BLINK-182 анонсировали выпуск нового студийного альбома, получившегося название "One More Time…", 20 октября на Columbia Records. Это будет первый с 2011 года студийный материал классического состава.



Трек-лист:



01. Anthem Part 3

02. Dance With Me

03. Fell In Love

04. Terrified

05. One More Time

06. More Than You Know

07. Turn This Off!

08. When We Were Young

09. Edging

10. You Don't Know What You've Got

11. Blink Wave

12. Bad News

13. Hurt (Interlude)

14. Turpentine

15. Fuck Face

16. Other Side

17. Childhood







