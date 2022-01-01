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*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 14
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
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Blink-182

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TOM DELONGE не возвращался в BLINK-182



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Mark Hoppus сообщил, что TOM DELONGE не вернулся в BLINK-182:

«Нет новостей, которыми можно поделиться. Нет никаких объявлений. Сегодня тридцать лет BLINK-182!

Если и когда у Blink будет какое-либо объявление о чём-либо, вы узнаете об этом из официальных источников BLINK-182. А не дразнилки на радиостанции типа: "Настройтесь на важное объявление... Tom отметил Mark'у на фотографии двадцатилетней давности"».

Далее он сказал, что BLINK-182 «снова отправятся в турне, и когда всё будет забронировано и подтверждено, мы объявим об этом».



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