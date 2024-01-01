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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 28
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
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Blink-182

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17 сен 2024 : 		 Вокалист BLINK-182 выпускает биографию

21 авг 2024 : 		 Новый альбом BLINK-182 выйдет осенью

27 окт 2023 : 		 Новая песня BLINK-182

23 окт 2023 : 		 Барабанщик BLINK-182 получил восковую фигуру

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от BLINK-182

5 окт 2023 : 		 Новое видео BLINK-182

21 сен 2023 : 		 Новое видео BLINK-182

19 сен 2023 : 		 Новый альбом BLINK-182 выйдет осенью

18 апр 2023 : 		 BLINK-182 выступили с TOM'ом DELONGE

14 окт 2022 : 		 Новая песня BLINK-182

12 окт 2022 : 		 TOM DELONGE возвращается в BLINK-182

3 авг 2022 : 		 TOM DELONGE не возвращался в BLINK-182

5 июл 2022 : 		 Барабанщику BLINK-182 уже лучше

18 окт 2021 : 		 Вокалисту BLINK-182 удалили порт

1 окт 2021 : 		 Вокалист BLINK-182: «Добби свободен!»

21 июл 2021 : 		 Вокалист BLINK-182 о раке

26 июн 2021 : 		 У вокалиста BLINK-182 рак

9 дек 2020 : 		 Рождественский трек от BLINK-182

7 дек 2020 : 		 ELISE TROUW и барабанщик BLINK-182 исполняют METALLICA

8 авг 2020 : 		 Новое видео BLINK-182

10 апр 2020 : 		 Новое видео BLINK-182

11 сен 2019 : 		 Видео с текстом от BLINK-182

28 июл 2019 : 		 Видео с текстом от BLINK-182

26 июл 2019 : 		 Новый альбом BLINK-182 выйдет в сентябре

8 июл 2019 : 		 BLINK-182 выпустят ЕР

7 июл 2019 : 		 Новая песня BLINK-182
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|||| 17 сен 2024

Вокалист BLINK-182 выпускает биографию



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Mark Hoppus, бас-гитарист, вокалист и автор песен BLINK-182, восьмого апреля выпустит мемуары "Fahrenheit-182", со-автором которых стал Dan Ozzi.

«В этой книге есть все. Молодой человек, родившийся в калифорнийской пустыне, вступает в панк-рок группу и отправляется покорять мир. Здесь есть скейтбординг. Панк-рок клубы. Музыка 90-х. Но это еще не все. Оформите предзаказ прямо сейчас, и мы добавим в него, без дополнительной оплаты, тревогу, депрессию, распад группы... потерю себя, суицидальные мысли и идеи. И, конечно же, всеми любимый рак! Это дерьмо приобретает мрачный оттенок».




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