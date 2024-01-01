17 сен 2024



Вокалист BLINK-182 выпускает биографию



Mark Hoppus, бас-гитарист, вокалист и автор песен BLINK-182, восьмого апреля выпустит мемуары "Fahrenheit-182", со-автором которых стал Dan Ozzi.



«В этой книге есть все. Молодой человек, родившийся в калифорнийской пустыне, вступает в панк-рок группу и отправляется покорять мир. Здесь есть скейтбординг. Панк-рок клубы. Музыка 90-х. Но это еще не все. Оформите предзаказ прямо сейчас, и мы добавим в него, без дополнительной оплаты, тревогу, депрессию, распад группы... потерю себя, суицидальные мысли и идеи. И, конечно же, всеми любимый рак! Это дерьмо приобретает мрачный оттенок».





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