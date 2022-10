сегодня



TOM DELONGE возвращается в BLINK-182



TOM DELONGE возвращается в BLINK-182 для большого турне — это будет первый раз за более чем десять лет, когда коллектив выступит в таком составе.



Даты выступлений:



Latin America with support from WALLOWS



March 11 - Tijuana, MX - Imperial GNP (Festival)

March 14 - Lima, Peru - Estadio San Marcos+

March 17-19 - Buenos Aires, Argentina - Lollapalooza Argentina (Festival)

March 17-19 - Santiago, Chile - Lollapalooza Chile (Festival)

March 21-22 - Asuncion, Paraguay - Venue TBA

March 23-26 - Bogotá, Colombia - Estereo Picnic (Festival)

March 24-26 - São Paulo, Brazil - Lollapalooza Brasil (Festival)

March 28 - Mexico City, MX - Palacio de los Deportes+

April 1-2 - Monterrey, MX - Venue TBA



North America with support from TURNSTILE



May 4 - St. Paul, MN - Xcel Energy Center*

May 6 - Chicago, IL - United Center*

May 9 - Detroit, MI - Little Caesars Arena*

May 11 - Toronto, ON - Scotiabank Arena*

May 12 - Montreal, QC - Bell Centre*

May 16 - Cleveland, OH - Rocket Mortgage Fieldhouse*

May 17 - Pittsburgh, PA - PPG Paints Arena*

May 19 - New York, NY - Madison Square Garden*

May 20 - Belmont Park, NY - UBS Arena*

May 21 - Boston, MA - TD Garden*

May 23 - Washington, DC - Capital One Arena*

May 24 - Brooklyn, NY - Barclays Center*

May 26 - Baltimore, MD - Baltimore Arena*

May 27 - Hershey, PA - Hersheypark Stadium*

Jun 14 - Phoenix, AZ - Footprint Center*

Jun 16 - Los Angeles, CA - Banc of California Stadium*

Jun 20 - San Diego, CA - Pechanga Arena*

Jun 22 - San Jose, CA - SAP Center*

Jun 23 - Sacramento, CA - Golden 1 Center*

Jun 25 - Seattle, WA - Climate Pledge Arena*

Jun 27 - Vancouver, BC - Rogers Arena*

Jun 29 - Edmonton, AB - Rogers Place*

Jun 30 - Calgary, AB - Scotiabank Saddledome*

Jul 3 - Denver, CO - Ball Arena*

Jul 5 - Dallas, TX - American Airlines Center*

Jul 7 - Austin, TX - Moody Center*

Jul 8 - Houston, TX - Toyota Center*

Jul 10 - Tampa, FL - Amalie Arena*

Jul 11 - Ft. Lauderdale, FL - FLA Live Arena*

Jul 13 - Atlanta, GA - State Farm Arena*

Jul 14 - Charlotte, NC - Spectrum Center*

Jul 16 - Nashville, TN - Bridgestone Arena*



Europe with support from THE STORY SO FAR ^



Sep 2 - Glasgow, UK - OVO Hydro^

Sep 4 - Belfast, UK - SSE Arena^

Sep 5 - Dublin, Ireland - 3Arena^

Sep 8 - Antwerp, Belgium - Sportpaleis^

Sep 9 - Cologne, Germany - Lanxess Arena^

Sep 12 - Copenhagen, Denmark - Royal Arena^

Sep 13 - Stockholm, Sweden - Avicii Arena^

Sep 14 - Oslo, Norway - Spektrum^

Sep 16 - Berlin, Germany - Mercedes-Benz Arena^

Sep 17 - Hamburg, Germany - Barclays Arena^

Sep 19 - Prague, Czech Republic - O2 Arena^

Sep 20 - Vienna, Austria - Stadthalle^

Oct 2- Lisbon, Portugal - Altice Arena^

Oct 3 - Madrid, Spain - Wizink Centre^

Oct 4 - Barcelona, Spain - Palau Sant Jordi^

Oct 6 - Bologna, Italy - Unipol Arena^

Oct 8 - Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome^

Oct 9 - Paris, France - Accor Arena^

Oct 11 - London, UK - The O2^

Oct 14 - Birmingham, UK - Utilita Arena^

Oct 15 - Manchester, UK - AO Arena^

Oct 21 - Las Vegas, NV - When We Were Young Festival



BLINK-182 2024 tour dates:



Australia/New Zealand with support from RISE AGAINST !



Feb 9 - Perth, Western Australia - RAC Arena!

Feb 11 - Adelaide, South Australia - Entertainment Centre!

Feb 13 - Melbourne, Victoria - Rod Laver Arena!

Feb 16 - Sydney, New South Wales - Qudos Bank Arena!

Feb 19 - Brisbane, Queensland - Entertainment Centre!

Feb 23 - Auckland, NZ - Spark Arena!

Feb 26 - Christchurch, NZ - Christchurch Arena!







