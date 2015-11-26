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Blink-182

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18 окт 2021 : 		 Вокалисту BLINK-182 удалили порт

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Вокалисту BLINK-182 удалили порт



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Вокалист и басист BLINK-182 Mark Hoppus перенёс операцию по удалению химиопорта — устройства, которое обеспечивало химиотерапию во время его борьбы с раком.

По данным Medical News Today, химиотерапевтический порт — это небольшое имплантируемое устройство, которое крепится к вене. Врачи обычно вставляют эти устройства под кожу в области грудной клетки. Они уменьшают необходимость для врачей постоянно искать вену, чтобы вводить лекарства, брать образцы крови или проводить другие процедуры.

Он опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой он запечатлен в кабинете врача, и подписал её: «В комнате ожидания операции по удалению моего порта для химиотерапии!»

BLINK-182



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