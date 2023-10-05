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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 60
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Blink-182

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5 окт 2023 : 		 Новое видео BLINK-182

21 сен 2023 : 		 Новое видео BLINK-182

19 сен 2023 : 		 Новый альбом BLINK-182 выйдет осенью

18 апр 2023 : 		 BLINK-182 выступили с TOM'ом DELONGE

14 окт 2022 : 		 Новая песня BLINK-182

12 окт 2022 : 		 TOM DELONGE возвращается в BLINK-182

3 авг 2022 : 		 TOM DELONGE не возвращался в BLINK-182

5 июл 2022 : 		 Барабанщику BLINK-182 уже лучше

18 окт 2021 : 		 Вокалисту BLINK-182 удалили порт

1 окт 2021 : 		 Вокалист BLINK-182: «Добби свободен!»

21 июл 2021 : 		 Вокалист BLINK-182 о раке

26 июн 2021 : 		 У вокалиста BLINK-182 рак

9 дек 2020 : 		 Рождественский трек от BLINK-182

7 дек 2020 : 		 ELISE TROUW и барабанщик BLINK-182 исполняют METALLICA

8 авг 2020 : 		 Новое видео BLINK-182

10 апр 2020 : 		 Новое видео BLINK-182

11 сен 2019 : 		 Видео с текстом от BLINK-182

28 июл 2019 : 		 Видео с текстом от BLINK-182

26 июл 2019 : 		 Новый альбом BLINK-182 выйдет в сентябре

8 июл 2019 : 		 BLINK-182 выпустят ЕР

7 июл 2019 : 		 Новая песня BLINK-182

22 июн 2019 : 		 Новый сингл BLINK-182

9 май 2019 : 		 Новый сингл BLINK-182
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Новое видео BLINK-182



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Dance With Me, новое видео группы BLINK-182, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома One More Time..., выходящего 20 октября на Columbia Records:

01. Anthem Part 3
02. Dance With Me
03. Fell In Love
04. Terrified
05. One More Time
06. More Than You Know
07. Turn This Off!
08. When We Were Young
09. Edging
10. You Don't Know What You've Got
11. Blink Wave
12. Bad News
13. Hurt (Interlude)
14. Turpentine
15. Fuck Face
16. Other Side
17. Childhood




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5 окт 2023
father
Дико охуенно!

просмотров: 262

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