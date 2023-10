сегодня



Новое видео BLINK-182



Dance With Me, новое видео группы BLINK-182, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома One More Time..., выходящего 20 октября на Columbia Records:



01. Anthem Part 3

02. Dance With Me

03. Fell In Love

04. Terrified

05. One More Time

06. More Than You Know

07. Turn This Off!

08. When We Were Young

09. Edging

10. You Don't Know What You've Got

11. Blink Wave

12. Bad News

13. Hurt (Interlude)

14. Turpentine

15. Fuck Face

16. Other Side

17. Childhood







