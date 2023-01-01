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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 26
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Blink-182

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27 окт 2023 : 		 Новая песня BLINK-182

23 окт 2023 : 		 Барабанщик BLINK-182 получил восковую фигуру

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от BLINK-182

5 окт 2023 : 		 Новое видео BLINK-182

21 сен 2023 : 		 Новое видео BLINK-182

19 сен 2023 : 		 Новый альбом BLINK-182 выйдет осенью

18 апр 2023 : 		 BLINK-182 выступили с TOM'ом DELONGE

14 окт 2022 : 		 Новая песня BLINK-182

12 окт 2022 : 		 TOM DELONGE возвращается в BLINK-182

3 авг 2022 : 		 TOM DELONGE не возвращался в BLINK-182

5 июл 2022 : 		 Барабанщику BLINK-182 уже лучше

18 окт 2021 : 		 Вокалисту BLINK-182 удалили порт

1 окт 2021 : 		 Вокалист BLINK-182: «Добби свободен!»

21 июл 2021 : 		 Вокалист BLINK-182 о раке

26 июн 2021 : 		 У вокалиста BLINK-182 рак

9 дек 2020 : 		 Рождественский трек от BLINK-182

7 дек 2020 : 		 ELISE TROUW и барабанщик BLINK-182 исполняют METALLICA

8 авг 2020 : 		 Новое видео BLINK-182

10 апр 2020 : 		 Новое видео BLINK-182

11 сен 2019 : 		 Видео с текстом от BLINK-182

28 июл 2019 : 		 Видео с текстом от BLINK-182

26 июл 2019 : 		 Новый альбом BLINK-182 выйдет в сентябре

8 июл 2019 : 		 BLINK-182 выпустят ЕР

7 июл 2019 : 		 Новая песня BLINK-182

22 июн 2019 : 		 Новый сингл BLINK-182

9 май 2019 : 		 Новый сингл BLINK-182
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Новая песня BLINK-182



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See You, новая песня BLINK-182, доступна для прослушивания ниже.




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