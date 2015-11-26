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Blink-182

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Вокалист BLINK-182 о раке



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Вокалист BLINK-182 Mark Hoppus в рамках недавней беседы с поклонниками сообщил, что скоро пройдет ПЭТ-сканирование, которое прольет свет на то, помогает ли ему химиотерапия:

«В идеале будет, если я приду завтра и мне скажут: "Поздравляю! Ваша химиотерапия сработала, вы закончили, и вам больше никогда не придется думать об этом заболевании до конца жизни. Даже если рак полностью исчезнет из всего моего тела, они дадут мне еще три раунда химиотерапии, просто чтобы убедиться в этом».

Кроме того, Hoppus рассказал о своем опыте прохождения химиотерапии, сказав:

«Во время первой химиотерапии я чувствовал себя как зомби, который упал на электрический забор, и его просто ударило током... Во втором раунде химиотерапии я просто чувствовал себя очень слабым и уставшим. Это было похоже на самый страшный грипп. В третьем раунде химиотерапии у меня началась рвота. Тошнота и все такое».

Несмотря на характер болезни, Hoppus, похоже, сохранил позитивное отношение к своему испытанию:

«Мы победим этот рак. Это просто вопрос времени».

BLINK-182's MARK HOPPUS Reveals The Type Of Cancer He Is Battling





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

CosmicBear


21 июл 2021, 17:20		Какой рак у дядьки, неизвестно?


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