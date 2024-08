сегодня



Новый альбом BLINK-182 выйдет осенью



BLINK-182 выпустят новую работу, получившую название "One More Time… Part-2", шестого октября на Columbia Records, а премьера первого сингла намечена на эту пятнницу.



"One More Time… Part-2" (*digital album and complete deluxe 2-LP vinyl)



01. Anthem Part 3

02. Dance With Me

03. Fell In Love

04. Terrified

05. One More Time

06. More Than You Know

07. Turn This Off!

08. When We Were Young

09. Edging

10. You Don't Know What You've Got

11. Blink Wave

12. Bad News

13. Hurt (Interlude)

14. Turpentine

15. Fuck Face

16. Other Side

17. Cut Me Off

18. See You

19. Childhood

20. No Fun

21. All In My Head

22. Can't Go Back

23. Every Other Weekend

24. Everyone Everywhere

25. If You Never Left

26. One Night Stand

27. Take Me In



"One More Time… Part-2" (*deluxe tracks only 1-LP vinyl)



01. Cut Me Off

02. See You

03. No Fun

04. All In My Head

05. Can't Go Back

06. Every Other Weekend

07. Everyone Everywhere

08. If You Never Left

09. One Night Stand

10. Take Me In







