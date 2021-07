сегодня



Успехи в чартах AT THE GATES



Новая работа AT THE GATES, The Nightmare Of Being, попала в чарты различных стран:



Germany: #8

Austria: #18

Switzerland: #12

Sweden: #20

Sweden (Physical): #1

Sweden (Vinyl): #1

Sweden (Hardrock/Metal): #2

The Netherlands: #77

Belgium: #84

Finland: #21

Finland (Physical): #5

UK (Rock): #3

US (Current Hard Music Albums): #1

US (Current Rock Albums): #4

US (Current Album Sales): #14

US (Album Sales) - #28







