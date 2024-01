сегодня



AT THE GATES отменили все концерты в 2024 году



AT THE GATES опубликовали следующее сообщение:



«Мы с сожалением сообщаем вам, что AT THE GATES были вынуждены отменить все предстоящие концерты весной и летом по независящим от нас причинам. Дополнительную информацию и варианты возврата денег владельцам билетов можно получить на FB или веб-страницах фестивалей. Спасибо!»











