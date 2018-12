сегодня



AT THE GATES выпустят два ЕР



AT THE GATES cпециально к туру с BEHEMOTH и WOLVES IN THE THRONE ROOM 11 января выпустят сразу два релиза: лимитированный виниловый 7-дюймовый ЕР "The Mirror Black" и специальный цифровой ЕР "With The Pantheons Blind".



Трек-лист "The Mirror Black":



Сторона A: The Mirror Black (Featuring Rob Miller) (04:38)



Сторона B: Daggers Of Black Haze (Featuring Rob Miller) (04:47)



Тираж — тысяча копий в следующих вариантах:



* Чёрный: 400 копий (CM Distro Europe и онлайн-магазин)



* Золотой: 100 копий (онлайн-магазин CM Europe)

* Прозрачный: 300 копий (CM Distro Europe и онлайн-магазин)

* Прозрачный красный: 200 копий (только в туре у группы)



В цифровой ЕР войдут все шесть бонус-треков, записанных в рамках работы над "To Drink From The Night Itself". В таком варианте эти треки будут доступны впервые.



Трек-лист:



01. Daggers Of Black Haze (Featuring Rob Miller) (04:47)

02. The Chasm (Featuring Per Boder) (03:21)

03. A Labyrinth Of Tombs (Featuring Mikael Nox Pettersson) (03:32)

04. Raped By The Light Of Christ (2018) (02:57)

05. The Chasm (Demo Version) (03:21)

06. The Mirror Black (Featuring Rob Miller) (04:38)



















