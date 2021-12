сегодня



Новое видео AT THE GATES



"Cosmic Pessimism", новое видео группы AT THE GATES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Nightmare Of Being".



Трек-лист:



01. Spectre of Extinction



02. The Paradox



03. The Nightmare of Being



04. Garden of Cyrus



05. Touched by the White Hands of Death



06. The Fall into Time



07. Cult of Salvation



08. The Abstract Enthroned



09. Cosmic Pessimism



10. Eternal Winter of Reason













