Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH и David всё 127
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 38
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 33
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 31
*(В)дуй клоуну! 27
[= ||| все новости группы



*

At the Gates

*



28 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

1 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

2 апр 2021 : 		 Новый альбом AT THE GATES выйдет летом

17 мар 2021 : 		 Вокалист AT THE GATES очень рад новому альбому

4 фев 2021 : 		 AT THE GATES завершают сведение

10 ноя 2020 : 		 AT THE GATES приступили к записи

7 окт 2020 : 		 AT THE GATES начнут запись осенью

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления AT THE GATES

19 май 2020 : 		 У AT THE GATES есть восемь песен

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

12 апр 2019 : 		 Новое видео AT THE GATES

4 мар 2019 : 		 Концертное видео AT THE GATES

11 янв 2019 : 		 Новое видео AT THE GATES

3 дек 2018 : 		 AT THE GATES выпустят два ЕР

9 май 2018 : 		 EPK от AT THE GATES

28 апр 2018 : 		 Видеопремьера нового клипа AT THE GATES

30 мар 2018 : 		 Новое видео AT THE GATES

14 мар 2018 : 		 Видео с секретного концерта AT THE GATES

2 мар 2018 : 		 Новое видео AT THE GATES

27 фев 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AT THE GATES

19 янв 2018 : 		 Новый альбом AT THE GATES выйдет весной

17 ноя 2017 : 		 AT THE GATES приступили к записи

12 сен 2017 : 		 AT THE GATES нашли гитариста

28 июл 2017 : 		 Вокалист AT THE GATES обещает сюрпризы

9 мар 2017 : 		 Из AT THE GATES ушел гитарист

13 июл 2016 : 		 AT THE GATES не решили, начинать ли работу над альбомом
Показать далее
| - |

|||| 28 май 2021

Новое видео AT THE GATES



*
zoom
*
* *
AT THE GATES выпустят новую работу, получившую название "The Nightmare Of Being", второго июля на Century Media Records. Запись проходила в сразу нескольких шведских студиях — ударные писались в Studio Gröndal м Jens Bogren, гитары и бас с Andy La Rocque в Sonic Train Studio, а вокал в Welfare Sounds с Per Stålberg — за сведение и мастеринг материала отвелчал в Fascination Street Studios (AMON AMARTH, OPETH, KREATOR) Jens Bogren, ранее работавший над пластинкой "At War With Reality", ну а визуальное оформление было создано Eva Nahon.

Трек-лист:

01. Spectre of Extinction

02. The Paradox

03. The Nightmare of Being

04. Garden of Cyrus

05. Touched by the White Hands of Death

06. The Fall into Time

07. Cult of Salvation

08. The Abstract Enthroned

09. Cosmic Pessimism

10. Eternal Winter of Reason

Видео на "The Paradox" доступно ниже.

AT THE GATES Releases Music Video For New Song 'The Paradox'








Like!+4Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Hellg


28 май 2021, 23:55		Зашибись! Песня шикарна. Лучше, чем предыдущая с альбома.
Им бы только видео более разнообразное снять.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 207

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом