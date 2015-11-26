Новое видео AT THE GATES

AT THE GATES выпустят новую работу, получившую название "The Nightmare Of Being", второго июля на Century Media Records. Запись проходила в сразу нескольких шведских студиях — ударные писались в Studio Gröndal м Jens Bogren, гитары и бас с Andy La Rocque в Sonic Train Studio, а вокал в Welfare Sounds с Per Stålberg — за сведение и мастеринг материала отвелчал в Fascination Street Studios (AMON AMARTH, OPETH, KREATOR) Jens Bogren, ранее работавший над пластинкой "At War With Reality", ну а визуальное оформление было создано Eva Nahon.
Hellg
Им бы только видео более разнообразное снять.
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