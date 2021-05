28 май 2021



Новое видео AT THE GATES



AT THE GATES выпустят новую работу, получившую название "The Nightmare Of Being", второго июля на Century Media Records. Запись проходила в сразу нескольких шведских студиях — ударные писались в Studio Gröndal м Jens Bogren, гитары и бас с Andy La Rocque в Sonic Train Studio, а вокал в Welfare Sounds с Per Stålberg — за сведение и мастеринг материала отвелчал в Fascination Street Studios (AMON AMARTH, OPETH, KREATOR) Jens Bogren, ранее работавший над пластинкой "At War With Reality", ну а визуальное оформление было создано Eva Nahon.



Трек-лист:



01. Spectre of Extinction



02. The Paradox



03. The Nightmare of Being



04. Garden of Cyrus



05. Touched by the White Hands of Death



06. The Fall into Time



07. Cult of Salvation



08. The Abstract Enthroned



09. Cosmic Pessimism



10. Eternal Winter of Reason



Видео на "The Paradox" доступно ниже.



















