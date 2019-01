сегодня



Новое видео AT THE GATES



Шведские пионеры мелодэта AT THE GATES опубликовали новое видео на песню "The Mirror Black" с участием вокалиста Rob'a Miller'a (AMEBIX, TAU CROSS), которое доступно для просмотра ниже.



















