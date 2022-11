сегодня



Концертные клипы AT THE GATES



"The Burning Darkness (Live at Roadburn)" и "The Scar (Live at Roadburn)", два концертных ролика от AT THE GATES, доступны для просмотра ниже. Ранее они были доступны на лимитированном издании альбома "The Nightmare Of Being".







+2 -0



просмотров: 172